बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है।

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर पटना में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और सरकार तथा बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात ऐसे बने कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग थी कि बीपीएससी जल्द से जल्द टीआरई 4.0 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करे साथ ही विभाग से रिक्विजिशन मिल चुके होने पर भी आपको बता दें कि अब तक विभाग से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी इस घटना को दुखद करार दिया और अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि विभागीय दरवाजा हमेशा खुला रहे। उन्होंने अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 के विज्ञापन के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

पटना: बिहार की राजधानी पटना में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 के विज्ञापन जारी करने को लेकर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस घटना को दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 20 साल में पहली बार शिक्षा विभाग NDA की सरकार में बीजेपी के हिस्से में आया है। जिस दिन पद संभाला, उसी दिन हंगामा, मुझे जमा नहीं। उधर, अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया को लेकर केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। टीआरई 4.

0 के तहत 46 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन देरी से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है





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