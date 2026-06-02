बिहार टेंडर घोटाला: भागलपुर में रिशु श्री के 50 लाख जब्त, 3.4 करोड़ के ई-टॉयलेट प्रोजेक्ट की जांच तेज

बिहार में टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे रिशु श्री की कंपनी को भागलपुर स्मार्ट सिटी के 3.40 करोड़ के ई-टॉयलेट प्रोजेक्ट में अनियमितता के चलते 50 लाख रुपये का भुगतान जब्त कर लिया गया है। सभी 25 ई-टॉयलेट खराब हो गए हैं, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है।

बिहार में टेंडर घोटाले का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब इसकी आंच भागलपुर तक पहुंच गई है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर घोटाले में फंसे रिशु श्री की कंपनी रिलायबल इंटरप्राइजेज-रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 3.40 करोड़ रुपये की लागत से 25 ई-टॉयलेट बनाने का ठेका दिया गया था। इस ठेके में प्रति टॉयलेट की लागत 13 लाख रुपये से अधिक बताई गई, जो सामान्य से काफी अधिक है। हालांकि, ये ई-टॉयलेट चालू होने के कुछ ही दिनों में खराब हो गए और कबाड़ में तब्दील हो गए। इस घोटाले में तत्कालीन नगर आयुक्त डॉ.

योगेश सागर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही यह काम हुआ था। रिशु श्री का भागलपुर के अधिकारियों पर अच्छा दबाव था और उन्होंने भुगतान के लिए लगातार दबाव बनाया, जिसके चलते अधिकांश राशि का भुगतान कर दिया गया। अब केवल 50 लाख रुपये का भुगतान लंबित है, जिसे स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आदेश से जब्त कर लिया गया है और कंपनी का एकरारनामा भी रद्द कर दिया गया है। इस मामले में इशाकचक थाने में रिशु श्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस टीम ने सोमवार को नगर निगम परिसर में बने 25 ई-टॉयलेट की स्थिति का भौतिक सत्यापन किया, जिसमें सभी टॉयलेट खस्ताहाल पाए गए। इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई ने 2024 में पटना में एक मामले में रिशु श्री से जुड़ी बड़ी राशि जब्त की थी और बुडको से लेनदेन पर रोक लगाई थी। हालांकि, बाद में न्यायालय के आदेश पर राशि जारी कर दी गई। अब आर्थिक अपराध इकाई ने भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से रिशु श्री से जुड़े सभी टेंडर और निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी है। स्मार्ट सिटी ने सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं और रिलायबल कंपनी को भुगतान पर रोक लगा दी गई है। यह मामला सिर्फ भागलपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सहरसा नगर निगम में भी टेंडर घोटाले की जांच चल रही है। निगरानी टीम ने वहां के दस्तावेजों को खंगाला है और रिशु श्री से जुड़ी कंपनियों की सप्लाई पर जांच तेज कर दी है। इस घोटाले में कई अधिकारियों के शामिल होने की आशंका है, जिससे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक भूचाल आ सकता है। आम जनता को इस घोटाले का सीधा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए ये ई-टॉयलेट जनता की सेवा नहीं कर पाए और सरकारी पैसे की बर्बादी हुई। अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हैं, ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके और भविष्य में इस तरह के घोटालों पर रोक लगाई जा सके





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