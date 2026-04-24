बिहार में भीषण गर्मी: 6 जिलों में यलो अलर्ट, 5 में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिलों में हीट वेव को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 5 जिलों में बूंदाबांदी या बादल छाए रहने के आसार हैं। अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने आज बिहार राज्य के छह जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। हीट वेव के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को गर्मी से बचने के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, धूप में निकलने से बचना और हल्के रंग के कपड़े पहनना इन सावधानियों में शामिल हैं। इसके विपरीत, बिहार के पांच जिलों में बूंदाबांदी या बादल छाए रहने की संभावना है। इससे इन क्षेत्रों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 28 अप्रैल के बाद पटना सहित दक्षिण बिहार में मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है। यदि उत्तर बिहार में सक्रिय मौसम ी प्रणाली का प्रभाव दक्षिण बिहार तक पहुंचता है, तो बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। यह बारिश किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इससे फसलों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। हालांकि, बारिश की मात्रा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं देगी, लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने 24 से 30 अप्रैल के बीच राज्य के मौसम का विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार, राज्य के उत्तर, मध्य और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश , बिजली गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बिजली गिरने और तेज हवाओं से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दक्षिण-पश्चिम बिहार के कई जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इन इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक लू जैसी स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी गई है। उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं, जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और दरभंगा शामिल हैं। इन जिलों में बारिश होने की संभावना है, जबकि मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जिलों में बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना को देखते हुए किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश से उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और नवादा में मौसम शुष्क बना रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होगा। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से गर्मी लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में पटना का अधिकतम तापमान 41.

3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पटना में मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दिन के समय तेज धूप और गर्म पछुआ हवाएं चलेंगी। अगले दो से तीन दिनों तक राजधानीवासियों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। हिमाचल प्रदेश, लखनऊ, छत्तीसगढ़, सागर और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। लखनऊ में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट जारी किया गया है। सागर में दिन का पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है और उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। राजस्थान की गर्म हवा ने मध्य प्रदेश में भी तपिश बढ़ा दी है





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