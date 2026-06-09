बिहार में अगले कुछ घंटों में बारिश का अलर्ट, जानें वेदर अपडेट्स

बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।

बिहार का मौसम 9 जून: अगले कुछ घंटों में दरभंगा, वैशाली सहित 24 जिलों में बारिश का अलर्ट , जानें वेदर अपडेट्स बिहार में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बिहार की राजधानी पटना सहित कई जिलों में गर्मी से लोगों को बेहाल है। दक्षिण बिहार के कई जिलों में तेज धूप और गर्म हवा की चपेट में रहे। वहीं, उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश हुई, जिससे लोगों की गर्मी से राहत मिली। इस बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 9 जून 2026 के लिए बिहार के 24 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश, बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान इन जिलों में 40 से 50 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के जिन 24 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। ये अलर्ट आज से 10 जून की सुबह तक के लिए मान्य है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। किसानों को भी खेतों में काम करते समय सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय समेत दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिलों के लोगों को आज भी बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। इन जिलों में फिलहाल के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। यहां का मौसम पहले जैसा ही बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार 8 जून को राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 43.

4 डिग्री सेल्सियस डेहरी () में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवा की संभावना जताई गई है, जिससे अगले 24 घंटों में तापमान में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है





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