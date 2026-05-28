बिहार में बसों की लाइव ट्रैकिंग के लिए 'वेयर इज माई बस' ऐप विकसित

बिहार में परिवहन विभाग ने 'वेयर इज माई बस' ऐप और 'स्कूल बस प्रबंधन प्रणाली' पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। इस ऐप के माध्यम से बसों की लाइव ट्रैकिंग और निगरानी की जा सकेगी।
बिहार में अब एप से होगी बसों की लाइव ट्रैकिंग , बिना GPS और पैनिक बटन के नहीं चल सकेंगी स्कूल बसें परिवहन विभाग ' वेयर इज माई बस ' ऐप और ' स्कूल बस प्रबंधन प्रणाली ' पोर्टल विकसित कर रहा है, जिससे बसों की लाइव ट्रैकिंग और निगरानी की जा सकेगी।' स्कूल बस प्रबंधन प्रणाली ' पोर्टल से छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों की सुरक्षित एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। वहीं, वेयर इज माय बस एप के माध्यम से बिहार राज्य परिवहन निगम की बसों की लाइव ट्रैकिंग , यात्रियों के बसों की वर्तमान स्थिति की जानकारी, ई-टिकटिंग एवं अन्य सेवाओं का इंटीग्रेशन होगा।बैठक में विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि स्कूली बसों के संबंध में दंडात्मक प्रविधानों का परीक्षण किया जाए, ताकि नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। बैठक में सभी स्कूलों बसों को कई सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन कराने का निर्देश दिया गया। इसमें बसों का पीला रंग, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली तथा पैनिक बटन की व्यवस्था अनिवार्य की गई। स्कूली बसों में आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य रूप से लागू कराने का निर्देश परिवहन अधिकारियों को दिया गया ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 'जमीन बेचकर पढ़ाया; BPSC टीचर बनी तो मुझे और बेटे को छोड़ा', बिहार में कोर्ट पहुंचा पति-पत्नी का 'अफेयर' बिहार पुलिस में AI का हाईटेक पहरा: 1212 थानों में CCTV सर्विलांस, SHO रूम से हाजत तक हर गतिविधि रिकॉर्.
बिहार में अब एप से होगी बसों की लाइव ट्रैकिंग, बिना GPS और पैनिक बटन के नहीं चल सकेंगी स्कूल बसें परिवहन विभाग 'वेयर इज माई बस' ऐप और 'स्कूल बस प्रबंधन प्रणाली' पोर्टल विकसित कर रहा है, जिससे बसों की लाइव ट्रैकिंग और निगरानी की जा सकेगी।'स्कूल बस प्रबंधन प्रणाली' पोर्टल से छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों की सुरक्षित एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। वहीं, वेयर इज माय बस एप के माध्यम से बिहार राज्य परिवहन निगम की बसों की लाइव ट्रैकिंग, यात्रियों के बसों की वर्तमान स्थिति की जानकारी, ई-टिकटिंग एवं अन्य सेवाओं का इंटीग्रेशन होगा।बैठक में विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि स्कूली बसों के संबंध में दंडात्मक प्रविधानों का परीक्षण किया जाए, ताकि नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। बैठक में सभी स्कूलों बसों को कई सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन कराने का निर्देश दिया गया। इसमें बसों का पीला रंग, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली तथा पैनिक बटन की व्यवस्था अनिवार्य की गई। स्कूली बसों में आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य रूप से लागू कराने का निर्देश परिवहन अधिकारियों को दिया गया ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 'जमीन बेचकर पढ़ाया; BPSC टीचर बनी तो मुझे और बेटे को छोड़ा', बिहार में कोर्ट पहुंचा पति-पत्नी का 'अफेयर' बिहार पुलिस में AI का हाईटेक पहरा: 1212 थानों में CCTV सर्विलांस, SHO रूम से हाजत तक हर गतिविधि रिकॉर्
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