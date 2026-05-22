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बिहार में एक लाख शिक्षकों की भर्ती: जुलाई में विज्ञापन, महिला शिक्षकों को गृह जिले में मिलेगा ट्रांसफर

बिहार News

बिहार में एक लाख शिक्षकों की भर्ती: जुलाई में विज्ञापन, महिला शिक्षकों को गृह जिले में मिलेगा ट्रांसफर
बिहार सरकारशिक्षकों की नियुक्तिस्थानांतरण
📆22-05-2026 15:28:00
📰Dainik Jagran
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बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है, जिसमें हर साल जुलाई में विज्ञापन जारी होगा। महिला शिक्षकों को गृह जिले में ट्रांसफर किया जाएगा। जीविका के जरिए पोशाक की आपूर्ति होगी। शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार का फोकस है, और 40 पुलिस लाइन में स्कूल और अस्पताल खुलेंगे।

बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। अगले पांच वर्षों में एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति और नियमित रूप से 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हर साल जुलाई में विज्ञापन जारी किया जाएगा। बैठक में महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें गृह जिले और गृह पंचायत के आसपास ट्रांसफर किया जाएगा। पुरुष शिक्षकों के लिए भी नई नीति बनाने का निर्देश दिया गया। जीविका समूह के माध्यम से पोशाक की आपूर्ति की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार का फोकस है और सभी 40 पुलिस लाइन में स्कूल और अस्पताल खुलेंगे, जिससे पुलिसकर्मियों के परिवारों को बेहतर सुविधा मिलेगी.

बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। अगले पांच वर्षों में एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति और नियमित रूप से 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हर साल जुलाई में विज्ञापन जारी किया जाएगा। बैठक में महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें गृह जिले और गृह पंचायत के आसपास ट्रांसफर किया जाएगा। पुरुष शिक्षकों के लिए भी नई नीति बनाने का निर्देश दिया गया। जीविका समूह के माध्यम से पोशाक की आपूर्ति की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार का फोकस है और सभी 40 पुलिस लाइन में स्कूल और अस्पताल खुलेंगे, जिससे पुलिसकर्मियों के परिवारों को बेहतर सुविधा मिलेगी

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति स्थानांतरण भर्ती संबंधी विज्ञापन महिला शिक्षकों नई नीति निक्रतवर्ती प्रखंडों में पोस्टिंग Bonne Jeunesse योग्यतापूर्ण शिक्षा समाज में शिक्षा

 

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