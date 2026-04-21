बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष केएस द्विवेदी को कार्यकाल में विस्तार, 68 वर्ष की आयु तक संभालेंगे जिम्मेदारी

बिहार सरकार ने BPSSC अध्यक्ष केएस द्विवेदी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब वे 68 वर्ष की आयु तक इस पद पर बने रहेंगे। भागलपुर दंगों के दौरान विवादों में रहे केएस द्विवेदी का लंबा प्रशासनिक अनुभव पुलिस भर्तियों में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ( BPSSC ) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केएस द्विवेदी के कार्यकाल को राज्य सरकार ने विस्तारित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृह विभाग की ओर से हाल ही में जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी अब 68 वर्ष की आयु पूरी होने तक या फिर सरकार के अगले आदेश तक इस पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। यह निर्णय राज्य में पुलिस भर्तियों और कानून-व्यवस्था के प्रति सरकार के भरोसे को दर्शाता है। केएस द्विवेदी को बिहार

पुलिस बल का एक बेहद सख्त, अनुभवी और अनुशासित अधिकारी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के मूल निवासी द्विवेदी ने अपने लंबे करियर के दौरान राज्य में डीजीपी जैसे शीर्ष पदों पर सेवाएं दी हैं। फरवरी 2018 में जब उन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक के तौर पर पदभार संभाला, तो उनकी पहचान एक कड़क और सिद्धांतवादी अफसर के रूप में और अधिक पुख्ता हुई। 10 अप्रैल 2023 को नीतीश सरकार ने उनकी प्रशासनिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए उन्हें BPSSC के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया था। उनके करियर का एक सबसे चर्चित और ऐतिहासिक अध्याय वर्ष 1989 के भागलपुर दंगे हैं। उस समय वे भागलपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर तैनात थे। सांप्रदायिक दंगों की भयावहता उस दौर की सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिनी जाती है, जिसमें लगभग 194 गांवों में 1100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। यह दंगा न केवल मानवीय त्रासदी था, बल्कि बिहार की राजनीति को बदलने वाला एक बड़ा मोड़ भी साबित हुआ। दंगों की स्थिति को संभालने के दौरान उन पर कई सवाल उठे थे, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें पद से हटाने का निर्णय भी लिया था। हालांकि, उस समय स्थानीय जनता के विरोध के कारण सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था। उन दंगों के बाद राज्य में कांग्रेस की सत्ता का पतन हुआ और मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा को अपना पद छोड़ना पड़ा। बाद में जस्टिस रामानंद प्रसाद कमीशन और 2005 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा गठित जांच समितियों ने केएस द्विवेदी को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए क्लीनचिट दी, जिससे उनकी छवि को लेकर चल रहे विवाद शांत हुए। केएस द्विवेदी को कार्यकाल में मिला यह विस्तार बिहार में होने वाली आगामी सब-इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अवर पदों की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए बेहद अहम है। सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि भर्ती आयोग में पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए वे केएस द्विवेदी के अनुभव पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा है कि आगामी चुनावों और राज्य की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने एक अनुभवी चेहरे को कमान सौंपे रखना ही बेहतर समझा है। 68 वर्ष की आयु सीमा तक का विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक अंतराल न आए। केएस द्विवेदी का कार्यकाल बढ़ना राज्य पुलिस बल की बहाली प्रक्रिया में निरंतरता और अनुशासन को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। सरकार ने 'अगले आदेश तक' का विकल्प खुला रखकर आयोग को भविष्य के लिए पूर्ण स्वायत्तता और स्थिरता दी है। अपनी निष्ठा और कार्यकुशलता के बल पर द्विवेदी ने विवादों के बावजूद पुलिस महकमे में एक ऐसा स्थान बनाया है, जहां आज भी सरकारें उनकी क्षमताओं का उपयोग करना अपनी प्राथमिकता समझती हैं





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