बिहार में मानसून की दोहरी मार की आशंका, गर्मी का प्रकोप बढ़ने का अनुमान

बिहार में इस वर्ष मानसून की दोहरी मार पड़ने की आशंका है। मानसून के शुरुआती महीनों में कम वर्षा की आशंका है। साथ ही गर्मी का प्रकोप और बढ़ने की भी आशंका है। यह बातें सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के स्तर पर बुलाई गई आगामी मानसून और वर्तमान लू की स्थिति को लेकर बुलाई गई बैठक में सामने आई। इस बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र ने विस्तृत पूर्वानुमान प्रस्तुत किया। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जिससे कृषि, जल संचयन और पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। हालांकि अगस्त और सितंबर में स्थिति कुछ बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। राज्य के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की कमी ज्यादा महसूस की जा सकती है। 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी मौसम केंद्र के अनुसार 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे लू की स्थिति गंभीर हो सकती है। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य क्षेत्रों में पहले ही तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। पीएचईडी को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने, स्वास्थ्य विभाग को लू से बचाव के लिए विशेष इंतजाम करने और बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। किसानों और आम लोगों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र एप के जरिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही, पशुधन की सुरक्षा के लिए पानी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम बारिश और बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करनी होगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में इस वर्ष मानसून की दोहरी मार पड़ने की आशंका है। मानसून के शुरुआती महीनों में कम वर्षा की आशंका है। साथ ही गर्मी का प्रकोप और बढ़ने की भी आशंका है। यह बातें सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के स्तर पर बुलाई गई आगामी मानसून और वर्तमान लू की स्थिति को लेकर बुलाई गई बैठक में सामने आई। इस बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र ने विस्तृत पूर्वानुमान प्रस्तुत किया। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जिससे कृषि, जल संचयन और पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। हालांकि अगस्त और सितंबर में स्थिति कुछ बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। राज्य के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की कमी ज्यादा महसूस की जा सकती है। 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी मौसम केंद्र के अनुसार 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे लू की स्थिति गंभीर हो सकती है। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य क्षेत्रों में पहले ही तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। पीएचईडी को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने, स्वास्थ्य विभाग को लू से बचाव के लिए विशेष इंतजाम करने और बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। किसानों और आम लोगों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र एप के जरिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही, पशुधन की सुरक्षा के लिए पानी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम बारिश और बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करनी होगी। बिहार में इस वर्ष मानसून की दोहरी मार पड़ने की आशंका है। मानसून के शुरुआती महीनों में कम वर्षा की आशंका है। साथ ही गर्मी का प्रकोप और बढ़ने की भी आशंका है। यह बातें सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के स्तर पर बुलाई गई आगामी मानसून और वर्तमान लू की स्थिति को लेकर बुलाई गई बैठक में सामने आई। इस बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र ने विस्तृत पूर्वानुमान प्रस्तुत किया। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जिससे कृषि, जल संचयन और पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। हालांकि अगस्त और सितंबर में स्थिति कुछ बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। राज्य के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की कमी ज्यादा महसूस की जा सकती है। 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी मौसम केंद्र के अनुसार 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे लू की स्थिति गंभीर हो सकती है। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य क्षेत्रों में पहले ही तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। पीएचईडी को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने, स्वास्थ्य विभाग को लू से बचाव के लिए विशेष इंतजाम करने और बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। किसानों और आम लोगों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र एप के जरिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही, पशुधन की सुरक्षा के लिए पानी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम बारिश और बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करनी होगी। बिहार में इस वर्ष मानसून की दोहरी मार पड़ने की आशंका है। मानसून के शुरुआती महीनों में कम वर्षा की आशंका है। साथ ही गर्मी का प्रकोप और बढ़ने की भी आशंका है। यह बातें सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के स्तर पर बुलाई गई आगामी मानसून और वर्तमान लू की स्थिति को लेकर बुलाई गई बैठक में सामने आई। इस बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र ने विस्तृत पूर्वानुमान प्रस्तुत किया। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जिससे कृषि, जल संचयन और पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। हालांकि अगस्त और सितंबर में स्थिति कुछ बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। राज्य के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की कमी ज्यादा महसूस की जा सकती है। 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी मौसम केंद्र के अनुसार 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे लू की स्थिति गंभीर हो सकती है। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य क्षेत्रों में पहले ही तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। पीएचईडी को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने, स्वास्थ्य विभाग को लू से बचाव के लिए विशेष इंतजाम करने और बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। किसानों और आम लोगों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र एप के जरिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही, पशुधन की सुरक्षा के लिए पानी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम बारिश और बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करनी होगी.

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में इस वर्ष मानसून की दोहरी मार पड़ने की आशंका है। मानसून के शुरुआती महीनों में कम वर्षा की आशंका है। साथ ही गर्मी का प्रकोप और बढ़ने की भी आशंका है। यह बातें सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के स्तर पर बुलाई गई आगामी मानसून और वर्तमान लू की स्थिति को लेकर बुलाई गई बैठक में सामने आई। इस बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र ने विस्तृत पूर्वानुमान प्रस्तुत किया। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जिससे कृषि, जल संचयन और पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। हालांकि अगस्त और सितंबर में स्थिति कुछ बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। राज्य के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की कमी ज्यादा महसूस की जा सकती है। 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी मौसम केंद्र के अनुसार 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे लू की स्थिति गंभीर हो सकती है। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य क्षेत्रों में पहले ही तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। पीएचईडी को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने, स्वास्थ्य विभाग को लू से बचाव के लिए विशेष इंतजाम करने और बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। किसानों और आम लोगों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र एप के जरिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही, पशुधन की सुरक्षा के लिए पानी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम बारिश और बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करनी होगी। बिहार में इस वर्ष मानसून की दोहरी मार पड़ने की आशंका है। मानसून के शुरुआती महीनों में कम वर्षा की आशंका है। साथ ही गर्मी का प्रकोप और बढ़ने की भी आशंका है। यह बातें सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के स्तर पर बुलाई गई आगामी मानसून और वर्तमान लू की स्थिति को लेकर बुलाई गई बैठक में सामने आई। इस बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र ने विस्तृत पूर्वानुमान प्रस्तुत किया। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जिससे कृषि, जल संचयन और पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। हालांकि अगस्त और सितंबर में स्थिति कुछ बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। राज्य के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की कमी ज्यादा महसूस की जा सकती है। 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी मौसम केंद्र के अनुसार 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे लू की स्थिति गंभीर हो सकती है। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य क्षेत्रों में पहले ही तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। पीएचईडी को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने, स्वास्थ्य विभाग को लू से बचाव के लिए विशेष इंतजाम करने और बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। किसानों और आम लोगों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र एप के जरिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही, पशुधन की सुरक्षा के लिए पानी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम बारिश और बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करनी होगी। बिहार में इस वर्ष मानसून की दोहरी मार पड़ने की आशंका है। मानसून के शुरुआती महीनों में कम वर्षा की आशंका है। साथ ही गर्मी का प्रकोप और बढ़ने की भी आशंका है। यह बातें सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के स्तर पर बुलाई गई आगामी मानसून और वर्तमान लू की स्थिति को लेकर बुलाई गई बैठक में सामने आई। इस बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र ने विस्तृत पूर्वानुमान प्रस्तुत किया। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जिससे कृषि, जल संचयन और पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। हालांकि अगस्त और सितंबर में स्थिति कुछ बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। राज्य के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की कमी ज्यादा महसूस की जा सकती है। 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी मौसम केंद्र के अनुसार 27 अप्रैल से 5 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे लू की स्थिति गंभीर हो सकती है। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य क्षेत्रों में पहले ही तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। पीएचईडी को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने, स्वास्थ्य विभाग को लू से बचाव के लिए विशेष इंतजाम करने और बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। किसानों और आम लोगों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र एप के जरिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही, पशुधन की सुरक्षा के लिए पानी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम बारिश और बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करनी होगी





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बिहार मानसून गर्मी का प्रकोप लू की स्थिति कम बारिश बिहार मौसम सेवा केंद्र

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