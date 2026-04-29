बिहार गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक अनुदेशक के 122 पदों पर भर्ती

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के 122 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। 1 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे।

पटना: बिहार राज्य में गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ( BPSSC ) ने अधिनायक अनुदेशक के कुल 122 पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो बिहार पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आगामी 1 मई से प्रारंभ होगी और इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, अभ्यर्थियों को 1 अगस्त 2025 तक इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है (1 अगस्त 2025 के अनुसार)। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा अंतिम चयन प्रक्रिया का आधार नहीं होगी। बल्कि, यह केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test - PET) के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु आयोजित की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रारूप, मानक और स्तर बिहार पुलिस में सिपाही के पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होगा। इसका अर्थ है कि अभ्यर्थियों को दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य शारीरिक परीक्षणों के लिए तैयार रहना होगा। आयोग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए हैं, जिनका अभ्यर्थियों को पालन करना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https:// bpssc .

bihar.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र भरने से पहले, अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे, वे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी को भी गंभीरता से लेना चाहिए। यह भर्ती बिहार राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे समय रहते अपना आवेदन पत्र जमा करें और परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध संपर्क जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया बिहार सरकार के रोजगार सृजन के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नवीनतम अपडेट और सूचनाओं की जांच करते रहें





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बिहार पुलिस गृह रक्षा वाहिनी भर्ती अधिनायक अनुदेशक BPSSC नौकरी रोजगार

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