बिहार में भीषण गर्मी: डेहरी सबसे गर्म, अगले तीन दिनों तक जारी रहने की संभावना

बिहार में गर्मी का प्रकोप जारी है। रोहतास के डेहरी में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। कुछ जिलों में बारिश की संभावना है।

25 अप्रैल 2026 का मौसम अपडेट: बिहार राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। शुक्रवार को रोहतास जिले के डेहरी शहर में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह क्षेत्र सबसे गर्म स्थान बन गया। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 40.

6 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जो सामान्य से काफी अधिक है। मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक इस भीषण गर्मी के दौर के जारी रहने की संभावना व्यक्त की है, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकांश स्थानों पर तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस अरवल जिले में रिकॉर्ड किया गया, जो अपेक्षाकृत राहत प्रदान करने वाला रहा। राज्य का न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हवा की गति भी सामान्य रही, जिसमें अरवल जिले में अधिकतम हवा की गति 46 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पूर्व जिलों के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में तापमान स्थिर रहा। वर्तमान मौसम प्रणाली में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र से होकर गुजरने वाला 0.9 किलोमीटर समुद्र तल से ऊपर का निम्न दबाव क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस निम्न दबाव क्षेत्र के कारण ही राज्य में गर्मी और उमस का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग के एक या दो स्थानों पर अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने की संभावना है। यह तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, अरिया और किशनगंज जैसे जिलों में 25 अप्रैल को एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, शेष जिलों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, एक-दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा और रोहतास जिलों में उमस भरा मौसम रहने की संभावना है, जिससे लोगों को असहजता का अनुभव हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे गर्मी से बचाव के लिए उचित उपाय करें, जैसे कि पर्याप्त पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें और हल्के रंग के कपड़े पहनें। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं





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