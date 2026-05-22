बिहार के सुधा डेयरी ने बढ़ाई ने दूध की कीमतें, हर लीटर पर अधिक रुपये देने होंगे

सुधा डेयरी ने आज ही बिहार के झुमरीतिलैया और अन्य शहरों में दूध की कीमतों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके बाद प्रति लीटर सुधा गोल्ड फुल क्रीम दूध 2 रुपये तक बढ़कर 67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं क太阳 शक्ति दूध की कीमत भी लगभग आधे रुपये तक बढ़कर 59 रुपये प्रति लीटर पर पहुंची है। पशुचारा, परिवहन और वितरण लागत में बढ़ोतरी की वजह से प्राकृतिक दूरी दूध की कीमतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी अमूल डेयरी ने अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इधर, होटल संचालकों ने भी मिठाइयों के दाम में कुछ बढ़ोतरी की है, जिससे परिवारों के बजट पर असर पड़ेगा।

सुधा डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे हजारों परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा।संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। महंगाई के बीच आम लोगों को एक और झटका लगा है। सुधा डेयरी ने दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। इसके बाद उपभोक्ताओं को दूध खरीदने के लिए पहले से अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। कीमत बढ़ने का असर रोजाना दूध खरीदने वाले हजारों परिवारों पर पड़ेगा। नई दरों के अनुसार, सुधा गोल्ड फुल क्रीम दूध 65 रुपये से बढ़कर 67 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं सुधा शक्ति दूध 57 रुपये के बजाय अब 59 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। सुधा काऊ मिल्क की कीमत भी 54 रुपये से बढ़ाकर 56 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। हालांकि घी, दही, लस्सी और पेड़ा जैसे उत्पादों की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। डेयरी सूत्रों के अनुसार पशुचारा, परिवहन और वितरण लागत में लगातार वृद्धि के कारण कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले अमूल डेयरी भी अपने विभिन्न दूध उत्पादों के दाम बढ़ा चुकी है। इधर, झुमरीतिलैया में होटल संचालकों ने भी मिठाइयों के दाम में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे लोगों की रसोई का बजट और प्रभावित होने की संभावना है.

सुधा डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे हजारों परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा।संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। महंगाई के बीच आम लोगों को एक और झटका लगा है। सुधा डेयरी ने दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। इसके बाद उपभोक्ताओं को दूध खरीदने के लिए पहले से अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। कीमत बढ़ने का असर रोजाना दूध खरीदने वाले हजारों परिवारों पर पड़ेगा। नई दरों के अनुसार, सुधा गोल्ड फुल क्रीम दूध 65 रुपये से बढ़कर 67 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं सुधा शक्ति दूध 57 रुपये के बजाय अब 59 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। सुधा काऊ मिल्क की कीमत भी 54 रुपये से बढ़ाकर 56 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। हालांकि घी, दही, लस्सी और पेड़ा जैसे उत्पादों की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। डेयरी सूत्रों के अनुसार पशुचारा, परिवहन और वितरण लागत में लगातार वृद्धि के कारण कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले अमूल डेयरी भी अपने विभिन्न दूध उत्पादों के दाम बढ़ा चुकी है। इधर, झुमरीतिलैया में होटल संचालकों ने भी मिठाइयों के दाम में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे लोगों की रसोई का बजट और प्रभावित होने की संभावना है





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सुधा डेयरी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी अमूल डेयरी पीलीभीत से संबंधित झुमरीतिलैया से संबंधित दूध की बढ़ती कीमतों पर असर

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