बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का नया दांव: मिशन 200 सीटों की तैयारी और उत्तराधिकार की आहट

नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए नई रणनीति बनाई है। वे अपने बेटे निशांत के साथ मिलकर संगठन को नई ऊर्जा देने और 200 सीटों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमर कस चुके हैं।

बिहार की राजनीति में पिछले दो दशकों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी धाक जमाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी राजनीति क चालों से सभी को चौंका दिया है। यद्यपि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से विदाई ले ली है, लेकिन उनका सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है। नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि वे बिहार की नब्ज को कितनी गहराई से पहचानते हैं। उन्होंने राज्य की राजनीति पर अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करने के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उनके द्वारा राज्यसभा सांसद चुने

जाने के बाद यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे दिल्ली की राजनीति तक सीमित हो जाएंगे, परंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका केंद्र बिंदु हमेशा की तरह बिहार ही रहेगा। वे अपनी संगठनात्मक शक्ति को नई धार देने के लिए अब जमीन पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस नई रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। निशांत कुमार आगामी 3 मई से बिहार की एक व्यापक यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना और संगठन की नींव को और अधिक सुदृढ़ करना है। यह यात्रा पश्चिम चंपारण जैसे महत्वपूर्ण स्थान से शुरू हो रही है, जिसे एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है। पिता और पुत्र की यह जुगलबंदी जेडीयू के भविष्य के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को 200 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करने का सख्त निर्देश दिया है। यह कदम राज्य में जेडीयू की स्थिति को भाजपा के मुकाबले और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी का दबदबा बरकरार रहे। जातीय समीकरणों के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले नीतीश कुमार ने सत्ता से हटने के बाद भी अपना प्रभाव कम नहीं होने दिया है। उन्होंने संगठन में विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव जैसे दिग्गजों को अहम जिम्मेदारी सौंपकर भूमिहार और यादव समुदायों को साधने की कोशिश की है। वहीं, श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाकर कुर्मी समाज के साथ भी अपने जुड़ाव को मजबूत बनाए रखा है। नीतीश कुमार का स्पष्ट कहना है कि वे भले ही राज्यसभा में हों, लेकिन वे बिहार में ही रहकर शासन के कामकाज और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर सीधी नजर रखेंगे। इस तरह से वे यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी हैसियत अब भी सुप्रीम है और वे पूरी तरह से एक नए 'मिशन बिहार' पर निकले हैं, जिससे आने वाले समय में राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े उलटफेर की संभावना बनी हुई है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नीतीश कुमार बिहार राजनीति जेडीयू निशांत कुमार आगामी चुनाव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस: ‘अप्रूवर’ क्या होता है? जैकलीन फर्नांडिस की अर्जी से समझिए, कौन बनता है सरकारी गवाहसुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की 'अप्रूवर' बनने की अर्जी पर कोर्ट सुनवाई करेगा। जानिए क्या होता है अप्रूवर, कौन बन सकता है सरकारी गवाह और कोर्ट कब देता है अनुमति।

Read more »

बदायूं: बिसौली में खूंखार डॉग का आतंक, 200 से ज्यादा लोग घायल, दहशत में ग्रामीणबदायूं के बिसौली नगर और देहात क्षेत्र में एक रहस्यमयी, शेरनुमा खतरनाक डाॅग ने शादी के जश्न को दहशत में बदलते हुए नगर से गांव तक आतंक फैला दिया है।

Read more »

Faridabad Bulldozer Action: घरों के सामने सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, फरीदाबाद में 220 जगह पर चला बुलडोजरBulldozer Action in Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने शहर के 200 अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटा दिया है।

Read more »

एकाएक पेट दर्द और उल्टी... शादी में खाना खाते ही 200 लोग बीमार, मची अफरातफरीगुजरात के दाहोद जिले के अभलोड गांव में एक शादी समारोह के बाद बड़ा फूड पॉइजनिंग कांड सामने आया है. शादी में भोजन करने के बाद 200 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए. कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Read more »

दक्षिण कोरिया K9 तोप को बना रहा महाशक्तिशाली, चीन-पाक‍िस्‍तान को मिलेगी मात, 200 नए 'वज्र' लेगा भारत!South Korea Lee Jae Myung India Visit: उत्‍तर कोरिया के खतरे का सामना कर रहा दक्षिण कोरिया अपनी ताकतवर तोप K9 को महाशक्तिशाली बना रहा है। यह तोप भारत समेत दुनिया के 11 देशों में इस्‍तेमाल की जाती है। भारत के पास 200 के 9 तोप है।

Read more »

SRH vs DC Live Score: अभिषेक शर्मा की शानदार पारी जारी, सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 200 के पारIPL Live Cricket Score, SRH vs DC Indian Premier League 2026: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से राजीव गांधी

Read more »