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बिहार में शिक्षकों के लिए SCERT ने तैयार की प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुक

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बिहार में शिक्षकों के लिए SCERT ने तैयार की प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुक
SCERTप्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुकविज्ञान-गणित
📆03-06-2026 01:10:00
📰Dainik Jagran
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बिहार में शिक्षकों के लिए SCERT ने तैयार की प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुक, विज्ञान-गणित पढ़ाने में मिलेगी मदद।

बिहार में शिक्षक ों के लिए SCERT ने तैयार की प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुक , विज्ञान-गणित पढ़ाने में मिलेगी मदद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ( SCERT ) ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 6-8 के शिक्षक ों के लिए विज्ञान और गणित पढ़ाने हेतु एक प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हस्त-पुस्तिका तैयार की है। इस पुस्तक में दिए पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। पुस्तक विशेषकर विज्ञान व गणित के शिक्षक ों के लिए है। यह पुस्तक पूरी तरह एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। जिसे पढ़कर विद्यार्थी आसानी से विज्ञान विषय को समझ सकते हैं।सरकारी स्कूलों में अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है। 22 जून को सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलते ही इस पुस्तक के माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। फरवरी 2026 तक पुस्तक में दिए गए पाठ्यक्रम को पूरा कर लेना है। पुस्तक में दिए गए विषय या इससे संबंधित वीडियो एससीईआरटी के यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड किया जा सकेगा।एससीईआरटी के अनुसार कक्षा विज्ञान एवं गणित के प्रत्येक तीन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के बाद विद्यालय में प्रतिमाह होने वाले अभिभावक - शिक्षक संगोष्ठी में प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान व गणित विषय पर जनवरी से फरवरी के बीच तीन बार अभिभावक- शिक्षक संगोष्ठी आयोजित होगी। संगोष्ठी के आयोजन के लिए दीक्षा पोर्टल पर माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट से प्रधानाध्यापक, अभिभावक और शिक्षक कार्य योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संगोष्ठी में विज्ञान व गणित में बच्चों की उपलब्धि की चर्चा की जाएगी।प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) पूरी नई शिक्षा नीति पर आधारित माईक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (MIP) है। जिसके माध्यम से शिक्षक पीबीएल को कक्षा में प्रभावी रूप से वीडियो के साथ पाठयोजना तैयार करेंगे। प्रत्येक एमआइपी पर कम से कम पांच दिन में प्रोजेक्ट तैयार कराएंगे। बच्चों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट को दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

बिहार में शिक्षकों के लिए SCERT ने तैयार की प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुक, विज्ञान-गणित पढ़ाने में मिलेगी मदद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 6-8 के शिक्षकों के लिए विज्ञान और गणित पढ़ाने हेतु एक प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हस्त-पुस्तिका तैयार की है। इस पुस्तक में दिए पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। पुस्तक विशेषकर विज्ञान व गणित के शिक्षकों के लिए है। यह पुस्तक पूरी तरह एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। जिसे पढ़कर विद्यार्थी आसानी से विज्ञान विषय को समझ सकते हैं।सरकारी स्कूलों में अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है। 22 जून को सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलते ही इस पुस्तक के माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। फरवरी 2026 तक पुस्तक में दिए गए पाठ्यक्रम को पूरा कर लेना है। पुस्तक में दिए गए विषय या इससे संबंधित वीडियो एससीईआरटी के यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड किया जा सकेगा।एससीईआरटी के अनुसार कक्षा विज्ञान एवं गणित के प्रत्येक तीन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के बाद विद्यालय में प्रतिमाह होने वाले अभिभावक -शिक्षक संगोष्ठी में प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान व गणित विषय पर जनवरी से फरवरी के बीच तीन बार अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी आयोजित होगी। संगोष्ठी के आयोजन के लिए दीक्षा पोर्टल पर माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट से प्रधानाध्यापक, अभिभावक और शिक्षक कार्य योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संगोष्ठी में विज्ञान व गणित में बच्चों की उपलब्धि की चर्चा की जाएगी।प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) पूरी नई शिक्षा नीति पर आधारित माईक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (MIP) है। जिसके माध्यम से शिक्षक पीबीएल को कक्षा में प्रभावी रूप से वीडियो के साथ पाठयोजना तैयार करेंगे। प्रत्येक एमआइपी पर कम से कम पांच दिन में प्रोजेक्ट तैयार कराएंगे। बच्चों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट को दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा

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SCERT प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुक विज्ञान-गणित बिहार शिक्षक

 

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