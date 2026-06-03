बिहार में शिक्षकों के लिए SCERT ने तैयार की प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुक, विज्ञान-गणित पढ़ाने में मिलेगी मदद।

बिहार में शिक्षक ों के लिए SCERT ने तैयार की प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुक , विज्ञान-गणित पढ़ाने में मिलेगी मदद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ( SCERT ) ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 6-8 के शिक्षक ों के लिए विज्ञान और गणित पढ़ाने हेतु एक प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हस्त-पुस्तिका तैयार की है। इस पुस्तक में दिए पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। पुस्तक विशेषकर विज्ञान व गणित के शिक्षक ों के लिए है। यह पुस्तक पूरी तरह एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। जिसे पढ़कर विद्यार्थी आसानी से विज्ञान विषय को समझ सकते हैं।सरकारी स्कूलों में अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है। 22 जून को सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलते ही इस पुस्तक के माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। फरवरी 2026 तक पुस्तक में दिए गए पाठ्यक्रम को पूरा कर लेना है। पुस्तक में दिए गए विषय या इससे संबंधित वीडियो एससीईआरटी के यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड किया जा सकेगा।एससीईआरटी के अनुसार कक्षा विज्ञान एवं गणित के प्रत्येक तीन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के बाद विद्यालय में प्रतिमाह होने वाले अभिभावक - शिक्षक संगोष्ठी में प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान व गणित विषय पर जनवरी से फरवरी के बीच तीन बार अभिभावक- शिक्षक संगोष्ठी आयोजित होगी। संगोष्ठी के आयोजन के लिए दीक्षा पोर्टल पर माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट से प्रधानाध्यापक, अभिभावक और शिक्षक कार्य योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संगोष्ठी में विज्ञान व गणित में बच्चों की उपलब्धि की चर्चा की जाएगी।प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) पूरी नई शिक्षा नीति पर आधारित माईक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (MIP) है। जिसके माध्यम से शिक्षक पीबीएल को कक्षा में प्रभावी रूप से वीडियो के साथ पाठयोजना तैयार करेंगे। प्रत्येक एमआइपी पर कम से कम पांच दिन में प्रोजेक्ट तैयार कराएंगे। बच्चों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट को दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

बिहार में शिक्षकों के लिए SCERT ने तैयार की प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुक, विज्ञान-गणित पढ़ाने में मिलेगी मदद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 6-8 के शिक्षकों के लिए विज्ञान और गणित पढ़ाने हेतु एक प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हस्त-पुस्तिका तैयार की है। इस पुस्तक में दिए पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। पुस्तक विशेषकर विज्ञान व गणित के शिक्षकों के लिए है। यह पुस्तक पूरी तरह एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। जिसे पढ़कर विद्यार्थी आसानी से विज्ञान विषय को समझ सकते हैं।सरकारी स्कूलों में अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है। 22 जून को सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलते ही इस पुस्तक के माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। फरवरी 2026 तक पुस्तक में दिए गए पाठ्यक्रम को पूरा कर लेना है। पुस्तक में दिए गए विषय या इससे संबंधित वीडियो एससीईआरटी के यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड किया जा सकेगा।एससीईआरटी के अनुसार कक्षा विज्ञान एवं गणित के प्रत्येक तीन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के बाद विद्यालय में प्रतिमाह होने वाले अभिभावक -शिक्षक संगोष्ठी में प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान व गणित विषय पर जनवरी से फरवरी के बीच तीन बार अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी आयोजित होगी। संगोष्ठी के आयोजन के लिए दीक्षा पोर्टल पर माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट से प्रधानाध्यापक, अभिभावक और शिक्षक कार्य योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संगोष्ठी में विज्ञान व गणित में बच्चों की उपलब्धि की चर्चा की जाएगी।प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) पूरी नई शिक्षा नीति पर आधारित माईक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (MIP) है। जिसके माध्यम से शिक्षक पीबीएल को कक्षा में प्रभावी रूप से वीडियो के साथ पाठयोजना तैयार करेंगे। प्रत्येक एमआइपी पर कम से कम पांच दिन में प्रोजेक्ट तैयार कराएंगे। बच्चों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट को दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SCERT प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग हैंडबुक विज्ञान-गणित बिहार शिक्षक

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बिहार के शिक्षकों को SCERT का सख्त निर्देश, किया ये काम तो वेतन से कट जाएंगे 7200 रुपयेBihar Education Department: बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है। शिक्षकों को लापरवाही बरतनी अब भारी पड़ेगी। शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सख्त निर्देश जारी किया है। इस नए फरमान से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षकों को अब आगे से ऐसा करने पर अर्थदंड की सजा दी...

Read more »

Öğrencilerin Bilime Doğru Tutumları SCERT Tarı İle DeğerlendirilecekSCERT, öğrencilerin bilimdeki ilgi ve korkularını ölçmek için eyalette bir anket düzenleyecektir. Anketin ilkokuldan lisedeki öğrencileri kapsayacağı ve Aralık ayında tamamlanması hedefleniyor. Anket sonuçları, bilim eğitiminin güçlenmesi konusunda önemli adımlar atılmasını sağlayabilir.

Read more »

Ambedkar Nagar News: शिक्षकों के नवाचार के लिए SCERT ने तैयार किया पोर्टल, इस दिन सीएम करेंगे शुभारंगअंबेडकरनगर के बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एससीईआरटी द्वारा उद्गम नामक एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल का शुभारंभ शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री करेंगे। शिक्षक अपने नवाचारों को इस पोर्टल पर साझा कर सकेंगे और एक दूसरे से सीख सकेंगे जिससे पठन-पाठन में सुधार होगा। यह पोर्टल शिक्षा की गुणवत्ता को...

Read more »

मुख्यमंत्री धामी ने सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब गठन के दिए निर्देश, बैठक में SCERT ने लिया भागराज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब गठित करने का निर्णय लिया है। SCERT ने पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा पर अध्याय शामिल किया है और ऑडियो-वीडियो संदेश तैयार किए हैं। शिक्षा मंत्री रावत ने जागरूकता गीतमाला जारी की है, जिसका उद्देश्य छात्रों और समाज को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना...

Read more »

कक्षा नौ व 10 में सभी छात्रों के लिए गणित विषय अनिवार्य, SCERT ने पाठ्यक्रम में किया बड़ा बदलावराज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी ने कक्षा नौ और 10 में गणित विषय को सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत हुए इस बदलाव में गणित के मूल्यांकन को दो स्तरों में बांटा गया है। पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय संदर्भों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे शिक्षा अधिक प्रासंगिक बने। एससीईआरटी ने विद्यालय...

Read more »

उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में अब 'पंचकोष विकास सिद्धांत' से पढ़ेंगे बच्चे, SCERT ने दी हरी झंडीउत्तराखंड में प्रारंभिक शिक्षा को समग्र और बाल-केंद्रित बनाने के लिए एससीईआरटी ने पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए राज्य पाठ्यचर्या में पंचकोष विकास सिद्धांत को शामिल करने की अनुशंसा की है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 3 से 8 वर्ष के बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। इसमें रटंत विद्या के बजाय अनुभवात्मक और...

Read more »