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बिहार के औरंगाबाद जिले में पांच अलग-अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत

सड़क हादसे News

बिहार के औरंगाबाद जिले में पांच अलग-अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत
बिहारऔरंगाबादसड़क हादसे
📆08-06-2026 17:20:00
📰NBT Hindi News
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बिहार के औरंगाबाद जिले में पांच अलग-अलग सड़क हादसों ने 10 लोगों की जान ले ली और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। इन दुर्घटनाओं में कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और हादसों की जांच कर रही है।

बिहार के औरंगाबाद जिले में पांच अलग-अलग सड़क हादसों ने 10 लोगों की जान ले ली और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। इन दुर्घटनाओं में कई घायल ों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और हादसों की जांच कर रही है। पहला बड़ा हादसा रविवार देर शाम गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव के पास हुआ, जहां अरवल के मधुश्रवा मेला से लौट रही एक कार बालू लदे ट्रैक्टर से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव के पास रविवार शाम एक कार और बालू लदे ट्रैक्टर की भीषण टक्कर हो गई। हादसा उस समय हुआ जब अरवल जिले के प्रसिद्ध मधुश्रवा मेले से पूजा-अर्चना कर एक परिवार घर लौट रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ों का इलाज चल रहा है, जिनमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायल ों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान उपहारा थाना क्षेत्र के डड़वा गांव निवासी ममता देवी(45), उनकी पुत्री चुलबुल कुमारी(14) और खुशी कुमारी(18) के रूप में की गई है। तीसरी सड़क दुर्घटना औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में देव मोड़ के पास की है, जहां रविवार को देर रात एनएच-19 पर टूरिस्टमें आंध्र प्रदेश के तीन पर्यटकों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बोधगया से उत्तर प्रदेश के काशी (वाराणसी) के जा रही टूरिस्ट बस औरंगाबाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भेड़िया और देव मोड़ के बीच एक लाइन होटल के पास ट्रक-ट्रेलर से टकरा गई। मृतकों की पहचान आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के संगमा गांव निवासी हजरतया(50), फातमावती(43) और पशुलेट वेंकटेश(64) के रूप में की गई है.

बिहार के औरंगाबाद जिले में पांच अलग-अलग सड़क हादसों ने 10 लोगों की जान ले ली और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। इन दुर्घटनाओं में कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और हादसों की जांच कर रही है। पहला बड़ा हादसा रविवार देर शाम गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव के पास हुआ, जहां अरवल के मधुश्रवा मेला से लौट रही एक कार बालू लदे ट्रैक्टर से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव के पास रविवार शाम एक कार और बालू लदे ट्रैक्टर की भीषण टक्कर हो गई। हादसा उस समय हुआ जब अरवल जिले के प्रसिद्ध मधुश्रवा मेले से पूजा-अर्चना कर एक परिवार घर लौट रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान उपहारा थाना क्षेत्र के डड़वा गांव निवासी ममता देवी(45), उनकी पुत्री चुलबुल कुमारी(14) और खुशी कुमारी(18) के रूप में की गई है। तीसरी सड़क दुर्घटना औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में देव मोड़ के पास की है, जहां रविवार को देर रात एनएच-19 पर टूरिस्टमें आंध्र प्रदेश के तीन पर्यटकों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बोधगया से उत्तर प्रदेश के काशी (वाराणसी) के जा रही टूरिस्ट बस औरंगाबाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भेड़िया और देव मोड़ के बीच एक लाइन होटल के पास ट्रक-ट्रेलर से टकरा गई। मृतकों की पहचान आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के संगमा गांव निवासी हजरतया(50), फातमावती(43) और पशुलेट वेंकटेश(64) के रूप में की गई है

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बिहार औरंगाबाद सड़क हादसे मौत घायल

 

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