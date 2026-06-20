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बिहार में जाति के नाम पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप, तेजस्वी यादव ने सरकार पर किया सभार

राजनीति News

बिहार में जाति के नाम पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप, तेजस्वी यादव ने सरकार पर किया सभार
तेजस्वी यादवबिहार सरकारफर्जी एनकाउंटर
📆20-06-2026 17:30:00
📰Dainik Jagran
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तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के खिलाफ जाति संबंधी फर्जी मुठभेड़ों का आरोप लगाया और भोजपुर के भरत तिवारी मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सरकार पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फर्जी मुठभेड़ कराने का आरोप किया और मुख्यमंत्री चौधरी से माफी मांगने की बात कह।

तेजस्वी यादव ने बिहार में फर्जी एनकाउंटर के मामलों पर सरकार पर किया सभार। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फर्जी मुठभेड़ करा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास और सुरक्षा के मामले के नाम पर ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। टेंडर माफिया रिशुश्री के मामले से भी ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। भरत तिवारी मामले में फर्जी मुठभेड़ उपचार किया गया है। पुलिस स्टेशन के अंदर भी कई लोगों को मार दिया गया है। इन मामलों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ वह जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भरत तिवारी के माता-पिता और गांव वालों पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। गरीबों के घरों और झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। सरकार कोई काम नहीं करेगी, फर्जी एनकाउंटर होंगे, शहरों और संस्थानों के नाम बदल दिए जाएंगे। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को दस हजार देने के बाद बिहार सरकार उन्हें बाकी के एक लाख 90 हजार रुपये नहीं दे रही है। उन्होंने नीट-यूजी परीक्षार्थियों को शुभकानाएं दी। संवाददाता सम्मेलन में राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता एजाज अहमद, बंटू सिंह, सारिका पासवान सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। भरत भूषण एनकाउंटर मामले पर परिजनों से मिलकर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सिस्टम पर सवाल उठाना क्या गुनाह है.

तेजस्वी यादव ने बिहार में फर्जी एनकाउंटर के मामलों पर सरकार पर किया सभार। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फर्जी मुठभेड़ करा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास और सुरक्षा के मामले के नाम पर ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। टेंडर माफिया रिशुश्री के मामले से भी ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। भरत तिवारी मामले में फर्जी मुठभेड़ उपचार किया गया है। पुलिस स्टेशन के अंदर भी कई लोगों को मार दिया गया है। इन मामलों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ वह जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भरत तिवारी के माता-पिता और गांव वालों पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। गरीबों के घरों और झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। सरकार कोई काम नहीं करेगी, फर्जी एनकाउंटर होंगे, शहरों और संस्थानों के नाम बदल दिए जाएंगे। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को दस हजार देने के बाद बिहार सरकार उन्हें बाकी के एक लाख 90 हजार रुपये नहीं दे रही है। उन्होंने नीट-यूजी परीक्षार्थियों को शुभकानाएं दी। संवाददाता सम्मेलन में राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता एजाज अहमद, बंटू सिंह, सारिका पासवान सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। भरत भूषण एनकाउंटर मामले पर परिजनों से मिलकर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सिस्टम पर सवाल उठाना क्या गुनाह है

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