बिहार में मौसम का मिजाज बदला: उत्तरी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, किसानों के लिए सलाह

बिहार राज्य में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। पटना और आसपास के इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा, जबकि उत्तरी जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है। अगले सप्ताह मौसम एक बार फिर बदलेगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की सुरक्षा और गरमा फसलों की बुवाई के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह दी है।

बिहार राज्य में मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आ रहा है, जहाँ कहीं आंशिक बादल छाए हुए हैं तो कहीं उत्तरी जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अगले तीन से चार दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन एक सप्ताह के बाद राज्य का मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम

विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, 24 से 30 अप्रैल के बीच राज्य के उत्तर-मध्य और पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा की उम्मीद है। मौसम में यह बदलाव तापमान में गिरावट लाएगा और मौसम को फिर से सामान्य कर देगा। इस स्थिति को देखते हुए, मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे गरज और बिजली गिरने की स्थिति में अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करें। अगले 24 घंटों में, पछुआ हवा के कारण राज्य का मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा, कुछ स्थानों पर हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। बीते 24 घंटों में, राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। गुरुवार को पटना सहित राज्य के 21 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, हालांकि पटना में आंशिक बादल छाए हुए थे। पिछले 24 घंटों में, राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डेहरी 41.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। हवा की रफ्तार में कमी आने के कारण, बीते दिनों की तुलना में मौसम अधिक सुहावना रहा। इस अनुकूल मौसम का लाभ उठाते हुए, किसान गरमा फसलों की बुवाई कर सकते हैं। यह मूंग और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई के लिए भी उपयुक्त समय है। जायद मक्का की बुवाई के लिए भी यह एक अच्छा अवसर है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 6 से 8 किलोग्राम बीज का प्रयोग किया जा सकता है। गेहूं की मड़ाई का काम सुबह या शाम को हवा शांत होने पर करना उचित रहेगा। उचित भंडारण के लिए, खेतों में 12% नमी बनाए रखना आवश्यक है। मखाने की खेती में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए, खेतों में पानी का स्तर एक फीट तक बनाए रखना चाहिए। आगामी दिनों में हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए, किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी जाती है। खड़ी फसलों की सिंचाई मौसम की स्थिति के अनुसार ही की जानी चाहिए। इस दौरान कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने से बचना चाहिए। वर्षा की संभावना को देखते हुए, गरमा सब्जियों की बुवाई को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए और वर्षा के तुरंत बाद बुवाई करनी चाहिए। गेहूं, दलहन और मक्का जैसी तैयार फसलों को बारिश से बचाने के लिए सुरक्षित कर लेना चाहिए। आम के पेड़ों से फलों को झड़ने से रोकने के लिए, प्लेनोफिक्स दवा का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति 4.5 लीटर पानी में मिलाकर किया जा सकता है, जिससे भविष्य में बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार, लीची के बागों में भी फल झड़ने से रोकने के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रमुख शहरों के तापमान की बात करें तो पटना का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस, गया का अधिकतम 39.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का अधिकतम 32.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.7 डिग्री सेल्सियस, तथा मुजफ्फरपुर का अधिकतम 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बिहार मौसम बारिश की संभावना तापमान किसान सलाह गर्मी

United States Latest News, United States Headlines