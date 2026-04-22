बिहार में भीषण गर्मी का कहर: दक्षिण-पश्चिम जिलों में हीट वेव का अलर्ट, स्कूलों के समय में भी किया गया बदलाव

बिहार के कई जिलों में लू का यलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी के मद्देनजर पटना समेत कई जिलों में स्कूलों के संचालन के समय में प्रशासन ने बड़ा बदलाव किया है।

बिहार के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण-पश्चिम जिलों के लिए हीट वेव यानी लू का यलो अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर और बक्सर जैसे जिलों के निवासियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इन क्षेत्रों में लू की स्थिति आगामी दो दिनों तक बनी रह सकती है। गर्मी की तपिश इतनी अधिक है कि दिन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को

विशेष एहतियात बरतने को कहा है। धूप में निकलने से बचने, भरपूर पानी पीने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर को ढककर या छाते का प्रयोग करके ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास जिले का डेहरी इलाका प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी तापमान 33.7 से लेकर 43.2 डिग्री सेल्सियस के दायरे में बना हुआ है। सीवान के जीरादेई में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले तीन से चार दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य बिहार के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर चुका है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक है। हवा की रफ्तार भी गर्म हवाओं के प्रभाव को बढ़ा रही है, जिससे असहजता का अनुभव बढ़ गया है। गर्मी की भयावह स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय है। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए आदेश के तहत, प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 5 तक के विद्यालयों का संचालन सुबह 11:30 बजे तक ही किया जा सकेगा। वहीं, कक्षा 8 तक के स्कूलों को दोपहर 12:30 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश 22 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का मानना है कि दोपहर के समय की भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी सेहत का ख्याल रखें और घर के अंदर रहने की कोशिश करें





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