बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार: जदयू के 11 मंत्री शपथ लेंगे, तीन नए चेहरे शामिल होंगे

बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी चल रही है। जदयू के कोटे से 11 मंत्री शपथ लेंगे, जिनमें तीन नए चेहरे शामिल होंगे। मंत्रियों की संख्या को तय करते समय सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी पूर्ण गति से चल रही है। जदयू के कोटे से लगभग 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें से आठ मंत्री पूर्व में भी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री पद पर रहे हैं। तीन नए चेहरे भी मंत्री पद के लिए चयनित किए जा सकते हैं, हालांकि यह संख्या एक या दो बढ़ सकती है। सरकार में मंत्रियों की संख्या को तय करते समय सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। संविधान के अनुसार, विधानसभा में सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत को ही मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, इसलिए अधिकतम 36 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। एनडीए के तीन घटक दलों—लोजपा (रामविलास), रालोमो और हम—से चार विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, इसलिए जदयू और भाजपा के बीच 32 मंत्री पदों का बंटवारा होगा। जदयू अपने कोटे में कुछ पदों को रिक्त रखना चाहता है, ताकि भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें भराया जा सके। वर्तमान में दो उपमुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रियों की चर्चा चल रही है। विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव पहले से ही उपमुख्यमंत्री के पद पर हैं, इसलिए जदयू के कोटे से 11 लोगों को मंत्री बनने की संभावना है। जदयू के कोटे से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, जमा खान, रत्नेश सदा, जयंत राज जैसे पूर्व मंत्री फिर से मंत्री पद पर आ सकते हैं। नए चेहरों में मांजरिक मृणाल, अतिरेक कुमार और रूहेल रंजन के नाम की चर्चा है। इसके अलावा, शीला कुमारी को भी मंत्री पद मिलने की संभावना है। इस मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गांधी मैदान में 7 मई को हो रही है, जो एक ऐतिहासिक अवसर बनने वाला है। इस कार्यक्रम का आयोजन विशेष रूप से किया जा रहा है, क्योंकि यह बिहार के राजनीति क इतिहास में एक नया अध्याय खोलने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार की कार्यक्षमता और विकास योजनाओं की गति में भी तेजी आ सकती है। इस विस्तार के साथ ही सरकार की सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सभी वर्गों और क्षेत्रों का समान्वित विकास हो सके.

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी पूर्ण गति से चल रही है। जदयू के कोटे से लगभग 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें से आठ मंत्री पूर्व में भी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री पद पर रहे हैं। तीन नए चेहरे भी मंत्री पद के लिए चयनित किए जा सकते हैं, हालांकि यह संख्या एक या दो बढ़ सकती है। सरकार में मंत्रियों की संख्या को तय करते समय सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। संविधान के अनुसार, विधानसभा में सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत को ही मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, इसलिए अधिकतम 36 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। एनडीए के तीन घटक दलों—लोजपा (रामविलास), रालोमो और हम—से चार विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, इसलिए जदयू और भाजपा के बीच 32 मंत्री पदों का बंटवारा होगा। जदयू अपने कोटे में कुछ पदों को रिक्त रखना चाहता है, ताकि भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें भराया जा सके। वर्तमान में दो उपमुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रियों की चर्चा चल रही है। विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव पहले से ही उपमुख्यमंत्री के पद पर हैं, इसलिए जदयू के कोटे से 11 लोगों को मंत्री बनने की संभावना है। जदयू के कोटे से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, जमा खान, रत्नेश सदा, जयंत राज जैसे पूर्व मंत्री फिर से मंत्री पद पर आ सकते हैं। नए चेहरों में मांजरिक मृणाल, अतिरेक कुमार और रूहेल रंजन के नाम की चर्चा है। इसके अलावा, शीला कुमारी को भी मंत्री पद मिलने की संभावना है। इस मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गांधी मैदान में 7 मई को हो रही है, जो एक ऐतिहासिक अवसर बनने वाला है। इस कार्यक्रम का आयोजन विशेष रूप से किया जा रहा है, क्योंकि यह बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय खोलने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार की कार्यक्षमता और विकास योजनाओं की गति में भी तेजी आ सकती है। इस विस्तार के साथ ही सरकार की सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सभी वर्गों और क्षेत्रों का समान्वित विकास हो सके





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