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बिहार के सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में भाजपा नेतृत्व से मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा

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बिहार के सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में भाजपा नेतृत्व से मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा
बिहारसम्राट चौधरीनीतीश कुमार
📆02-05-2026 17:24:00
📰NBT Hindi News
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दिल्ली पहुंचकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बैठक की। इस बैठक में बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की जा रही है, जिसमें मंत्रियों की सूची पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की, जो करीब 15 मिनट तक चली। इस मुलाकात के बाद, सम्राट चौधरी शनिवार शाम को दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होना था। दिल्ली में, सम्राट चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें मंत्रियों की सूची पर विचार-विमर्श और अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, सम्राट चौधरी ने दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार से बात कर उनका कोई खास संदेश भी अपने साथ ले गए हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ सीएम की बातचीत के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मंत्रियों की सूची पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में राज्य में राजनीति क रणनीति और संगठनात्मक मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। सम्राट चौधरी रविवार शाम को पटना लौटने की संभावना है। पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर नीतीश कुमार से मिले थे सम्राट चौधरी । इस मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बातचीत को सौहार्दपूर्ण बताया और कहा कि उन्हें नीतीश कुमार के अनुभव और मार्गदर्शन से प्रेरणा मिली। बता दें कि नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ ही विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्तमान में, मंत्रिमंडल विस्तार न होने के कारण, मुख्यमंत्री 29 विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं, जबकि विजय कुमार चौधरी 10 विभागों और बिजेंद्र प्रसाद यादव 8 विभागों का प्रबंधन कर रहे हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार से प्रशासनिक बोझ कम होने की संभावना है और इससे अधिक नेताओं को शासन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस विस्तार के साथ, बिहार सरकार के कार्यक्षमता में सुधार आने की उम्मीद है.

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की, जो करीब 15 मिनट तक चली। इस मुलाकात के बाद, सम्राट चौधरी शनिवार शाम को दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होना था। दिल्ली में, सम्राट चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें मंत्रियों की सूची पर विचार-विमर्श और अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, सम्राट चौधरी ने दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार से बात कर उनका कोई खास संदेश भी अपने साथ ले गए हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ सीएम की बातचीत के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मंत्रियों की सूची पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में राज्य में राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। सम्राट चौधरी रविवार शाम को पटना लौटने की संभावना है। पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर नीतीश कुमार से मिले थे सम्राट चौधरी। इस मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बातचीत को सौहार्दपूर्ण बताया और कहा कि उन्हें नीतीश कुमार के अनुभव और मार्गदर्शन से प्रेरणा मिली। बता दें कि नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ ही विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्तमान में, मंत्रिमंडल विस्तार न होने के कारण, मुख्यमंत्री 29 विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं, जबकि विजय कुमार चौधरी 10 विभागों और बिजेंद्र प्रसाद यादव 8 विभागों का प्रबंधन कर रहे हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार से प्रशासनिक बोझ कम होने की संभावना है और इससे अधिक नेताओं को शासन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस विस्तार के साथ, बिहार सरकार के कार्यक्षमता में सुधार आने की उम्मीद है

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बिहार सम्राट चौधरी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार भाजपा

 

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