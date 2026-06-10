Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

बिहार सरकार ने खगड़िया के 1.49 लाख पेंशनधारियों के खाते में 17.46 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए

Bihar News News

बिहार सरकार ने खगड़िया के 1.49 लाख पेंशनधारियों के खाते में 17.46 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए
BiharPension SchemeKhagaria
📆10-06-2026 21:47:00
📰Dainik Jagran
29 sec. here / 25 min. at publisher
📊News: 95% · Publisher: 53%

बिहार सरकार ने खगड़िया जिले में 1.49 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 17.46 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन ट्रांसफर कार्यक्रम आयोजित कर, विभिन्न पेंशन योजना के लाभुकों के खातों में राशि भेजी। इस मौके पर डीएम नवीन कुमार, सदर विधायक बबलू मंडल, डीडीसी श्वेता भारती सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम में कहा गया कि यह कार्यक्रम सुशासन एवं पारदर्शिता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। बिना किसी कार्यालय का चक्कर लगाए लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन योजना की 1100 की राशि सीधे हस्तांतरित की गई।

बिहार सरकार ने खगड़िया जिले में 1.49 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 17.46 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन ट्रांसफर कार्यक्रम आयोजित कर, विभिन्न पेंशन योजना के लाभुकों के खातों में राशि भेजी। इस मौके पर डीएम नवीन कुमार, सदर विधायक बबलू मंडल, डीडीसी श्वेता भारती सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम में कहा गया कि यह कार्यक्रम सुशासन एवं पारदर्शिता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। बिना किसी कार्यालय का चक्कर लगाए लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन योजना की 1100 की राशि सीधे हस्तांतरित की गई.

बिहार सरकार ने खगड़िया जिले में 1.49 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 17.46 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन ट्रांसफर कार्यक्रम आयोजित कर, विभिन्न पेंशन योजना के लाभुकों के खातों में राशि भेजी। इस मौके पर डीएम नवीन कुमार, सदर विधायक बबलू मंडल, डीडीसी श्वेता भारती सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम में कहा गया कि यह कार्यक्रम सुशासन एवं पारदर्शिता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। बिना किसी कार्यालय का चक्कर लगाए लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन योजना की 1100 की राशि सीधे हस्तांतरित की गई

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

Bihar Pension Scheme Khagaria Transfer Online Program CM Residence Welfare Social Security Pension Scheme Residence Welfare Social Security Pension Scheme Residence Welfare Social Security Pension Scheme Residence Welfare Social Security Pension Scheme

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

एपल को ट्रम्प की समझाइश बेअसर: आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन का भारत में ₹12,700 करोड़ निवेश; अमेरिकी राष्ट्रपत...एपल को ट्रम्प की समझाइश बेअसर: आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन का भारत में ₹12,700 करोड़ निवेश; अमेरिकी राष्ट्रपत...Apple iPhone Foxconn India Investment Details Update; एपल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में 1.49 बिलियन डॉलर (करीब ₹12,700 करोड़) का निवेश किया है।
Read more »

भारत में शीर्ष 10 लिस्टेड डेवलपर्स को वित्त वर्ष 26 में मिल सकती हैं 1.49 लाख करोड़ रुपए की बुकिंग्स : रिपोर्टभारत में शीर्ष 10 लिस्टेड डेवलपर्स को वित्त वर्ष 26 में मिल सकती हैं 1.49 लाख करोड़ रुपए की बुकिंग्स : रिपोर्टभारत में शीर्ष 10 लिस्टेड डेवलपर्स को वित्त वर्ष 26 में मिल सकती हैं 1.49 लाख करोड़ रुपए की बुकिंग्स : रिपोर्ट
Read more »

Hero Xoom 160 की डिलीवरी इस महीने होगी शुरू, जानें कीमत और खासियतHero Xoom 160 की डिलीवरी इस महीने होगी शुरू, जानें कीमत और खासियतHero Xoom 160: हीरो ज़ूम 160 बुकिंग के लिए उपलब्ध है और इसकी शुरुआती कीमत 1.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Read more »

दूसरी तिमाही में भारत में इंटरनेट यूजर 1.49 प्रतिशत बढ़कर 1017.81 मिलियन हुए: ट्राईदूसरी तिमाही में भारत में इंटरनेट यूजर 1.49 प्रतिशत बढ़कर 1017.81 मिलियन हुए: ट्राईदूसरी तिमाही में भारत में इंटरनेट यूजर 1.49 प्रतिशत बढ़कर 1017.81 मिलियन हुए: ट्राई
Read more »

कबाड़ बिक्री से समस्तीपुर रेल मंडल को 24.12 करोड़ की आय, राजस्व में 17.46 की वृद्धिकबाड़ बिक्री से समस्तीपुर रेल मंडल को 24.12 करोड़ की आय, राजस्व में 17.46 की वृद्धिEast Central Railway News: समस्तीपुर रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर तक 1089 करोड़ रुपये की आय दर्ज की, जो पिछले वर्ष से 17.46 अधिक है। मंडल ने कबाड़ बिक्री से 24.12 करोड़ और स्टेशन परिसरों के व्यावसायिक उपयोग से 16.
Read more »

RTI में बड़ा खुलासा, अब तक अटल पेंशन योजना से 1.49 करोड़ लोग EXITRTI में बड़ा खुलासा, अब तक अटल पेंशन योजना से 1.49 करोड़ लोग EXITRTI से मिली जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल रजिस्ट्रेशन 8.96 करोड़ तक पहुंच चुका था. लेकिन इनमें से केवल 7.45 करोड़ सब्सक्राइबर ही फिलहाल एक्टिव हैं.
Read more »



Render Time: 2026-06-11 00:47:17