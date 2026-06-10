बिहार सरकार ने खगड़िया के 1.49 लाख पेंशनधारियों के खाते में 17.46 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए

बिहार सरकार ने खगड़िया जिले में 1.49 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 17.46 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन ट्रांसफर कार्यक्रम आयोजित कर, विभिन्न पेंशन योजना के लाभुकों के खातों में राशि भेजी। इस मौके पर डीएम नवीन कुमार, सदर विधायक बबलू मंडल, डीडीसी श्वेता भारती सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम में कहा गया कि यह कार्यक्रम सुशासन एवं पारदर्शिता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। बिना किसी कार्यालय का चक्कर लगाए लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन योजना की 1100 की राशि सीधे हस्तांतरित की गई।

बिहार सरकार ने खगड़िया जिले में 1.49 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 17.46 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन ट्रांसफर कार्यक्रम आयोजित कर, विभिन्न पेंशन योजना के लाभुकों के खातों में राशि भेजी। इस मौके पर डीएम नवीन कुमार, सदर विधायक बबलू मंडल, डीडीसी श्वेता भारती सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम में कहा गया कि यह कार्यक्रम सुशासन एवं पारदर्शिता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। बिना किसी कार्यालय का चक्कर लगाए लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन योजना की 1100 की राशि सीधे हस्तांतरित की गई.

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