बिहार में आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड बनाने, मरीजों को बेहतर उपचार देने और लंबित क्लेम का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए।

बिहार में आयुष्मान योजना से जुड़े 4.12 करोड़ लोग, स्वास्थ्य समिति ने संख्या बढ़ाने और क्लेम निपटाने के दिए निर्देश। बिहार में आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड बनाने , मरीजों को बेहतर उपचार देने और लंबित क्लेम का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सोमवार को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की राज्य स्तरीय बैठक बापू टावर के सभागार में हुई। बैठक में सभी जिलों के जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला आइटी प्रबंधक और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलों को अभियान चलाकर कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि वे क्षेत्र भ्रमण कर कार्यों की नियमित मानीटरिंग सुनिश्चित करें। बैठक में सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि अधिक मरीज योजना के तहत उपचार करा सकें। सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार की गुणवत्ता सुधारने, मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा देने और अस्पतालों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लंबित क्लेम के त्वरित निष्पादन और पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। फ्रॉड कंट्रोल और लाभार्थियों के ऑडिट से जुड़े मामलों में जिलों को तय दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया। शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने और लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने पर भी बल दिया गया। शशांक शेखर ने अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें। बैठक में बताया गया कि बिहार में अब तक 1.

69 करोड़ परिवारों और 4.12 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। राज्य में 1320 अस्पताल योजना से जुड़े हैं और अब तक 35 लाख से अधिक मरीजों को 5488 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया गया है। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा: IGIMS पटना में मरीजों की कैश बेसिस भर्ती दिखा लाखों का गबन, 4 पर FIR। बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद, सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करने का निर्णय किया है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सोमवार को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की राज्य स्तरीय बैठक बापू टावर के सभागार में हुई। बैठक में सभी जिलों के जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला आइटी प्रबंधक और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलों को अभियान चलाकर कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि वे क्षेत्र भ्रमण कर कार्यों की नियमित मानीटरिंग सुनिश्चित करें। बैठक में सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि अधिक मरीज योजना के तहत उपचार करा सकें। सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार की गुणवत्ता सुधारने, मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा देने और अस्पतालों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा लंबित क्लेम के त्वरित निष्पादन और पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। फ्रॉड कंट्रोल और लाभार्थियों के ऑडिट से जुड़े मामलों में जिलों को तय दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया। शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने और लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने पर भी बल दिया गया। शशांक शेखर ने अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें। बैठक में बताया गया कि बिहार में अब तक 1.69 करोड़ परिवारों और 4.12 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। राज्य में 1320 अस्पताल योजना से जुड़े हैं और अब तक 35 लाख से अधिक मरीजों को 5488 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया गया है। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा: IGIMS पटना में मरीजों की कैश बेसिस भर्ती दिखा लाखों का गबन, 4 पर FIR





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