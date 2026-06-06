बिहार में घरेलू एलपीजी सिलिंडर दामों में तिरहा रुपये की बढ़ोतरी, तीन महीने में दूसरी बार

बिहार में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में तिरहा रुपये की बढ़ोतरी हुई है जो तीन महीने में दूसरी वृद्धि है। शनिवार की देर रात घरेलू सिलिंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोत्तरी की गई है। पटना में 14.2 किलो के सिलिंडर की कीमत 1032 रुपये प्रति सिलिंडर हो गई है। दिल्ली-एनसीआर में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर अब 942 रुपए हो गए हैं। लगातार दूसरी बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बिहार में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में तिरहा रुपये की बढ़ोतरी हुई है जो तीन महीने में दूसरी वृद्धि है। इससे उपभोक्ताओं पर मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। शनिवार की देर रात घरेलू सिलिंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोत्तरी की गई है। संशोधित कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। जिसके बाद पटना में 14.
2 किलो के सिलिंडर की कीमत 1032 रुपये प्रति सिलिंडर हो गई है। दिल्ली-एनसीआर में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर अब 942 रुपए हो गए हैं। इससे पहले सात मार्च को सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम 60 रुपये बढ़ाए थे। लगातार दूसरी बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर भारी दबाव पड़ेगा। उद्योग सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल के कारण एलपीजी की लागत में लगातार वृद्धि हुई है। एलपीजी कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब अन्य ईंधनों के दाम भी बढ़े हैं। मई के मध्य से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर करीब 7.50 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हो चुकी है
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