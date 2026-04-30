बिहार में प्री-मानसून की गतिविधियां सक्रिय, आंधी-पानी और वज्रपात की चेतावनी जारी

बिहार में प्री-मानसून की गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंधी-पानी के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित प्रदेश के दक्षिणी भागों में छिटपुट वर्षा और हवा की गति में वृद्धि होने की संभावना है। उत्तर भागों के 18 जिलों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।

बिहार मौसम अपडेट: पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण और बिहार से होकर ट्रफ लाइन दक्षिण भारत की ओर बना हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त हवाओं के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, राजधानी सहित पूरे प्रदेश में प्री-मानसून की गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी-पानी के साथ ठनका गिरने की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में तीन मई तक अलग-अलग जगहों पर आंधी-पानी के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत के आसार हैं। मंगलवार से मौसम में बदलाव आने के साथ बुधवार को पटना सहित अन्य भागों में मौसम सुहावना रहा। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, धूप से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बादल छाए रहने से मौसम सामान्य बना रहा। अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित प्रदेश के दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने, हवा की गति में वृद्धि होने के साथ छिटपुट वर्षा से मौसम सामान्य बना रहेगा। जबकि, उत्तर भागों के 18 जिलों के अलग-अलग स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान कटिहार, अररिया, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, गयाजी, नवादा आदि जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। कटिहार के बरसोई में सर्वाधिक वर्षा 28.

4 मिमी दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रमुख शहरों में दर्ज हुई वर्षा अररिया में 23.8 मिमी, फारबिसगंज में 19.2 मिमी, कटिहार के बलरामपुर में 15.0 मिमी, पूर्णिया के जलालगढ़ में 12.0 मिमी, मधुबनी के जयनगर में 11.4 मिमी, पूर्णिया के अमौर में 9.2 मिमी, पूर्णिया के बैसा में 6.4 मिमी, गयाजी के बांके बाजार में 5.0 मिमी, मधुबनी के बबुराही में 2.6 मिमी, मधेपुरा में 2.5 मिमी, अररिया के जोकिहाट में 2.4 मिमी, गयाजी के फतेहपुर में 2.0 मिमी, सहरसा के सत्तर कटैया में 1.2 मिमी, नवादा में 1.2 मिमी एवं गयाजी में 1.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C) पटना 36.5 24.4 गया 38.6 25.0 भागलपुर 30.7 22.9 मुजफ्फरपुर 32.4 25.1





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बिहार मौसम प्री-मानसून आंधी-पानी वज्रपात तापमान

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

लखनऊ में मानसून पड़ा नरम, उमस सताएगी: 24 घंटे में 0 MM हुई बारिश, 17 और 18 जुलाई को हो सकती है तेज बरसातलखनऊ में मानसून का असर हल्का पड़ रहा है। हल्की बूंदाबादी पिछले दो दिनों से रह- रह कर हो रही। इस दौरान बादल छाए रहने के साथ धूप निकलने का दौर बना हुआ है। इसके चलते उमस भरी गर्मी बढ़ रही। मौसम विभाग का अनुमान

Read more »

AIBE 2024: कल रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख, 24 नवंबर को होगी परीक्षाAIBE 2024: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 शेड्यूल के मुताबिक, परीक्षा 24 नवंबर को आयोजित की जाएगी और एडमिट कार्ड 18 नवंबर को जारी किए जाएंगे.

Read more »

Jharkhand Weather : अब रजाई की ओर बढ़ रहा झारखंड का मौसम, रांची में सुबह-शाम ठंडक, जानें वेदर अपडेट्सJharkhand Weather Update News: झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। सबसे कम तापमान 18.

Read more »

भारत में 24 अप्रैल को लॉन्च होगा Oppo A5 Pro 5G, 18 हजार से कम हो सकती है कीमतOppo A5 Pro 5G को भारत में 24 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल फोन की ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले इसकी संभावित कीमत लीक के जरिए सामने आ गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फोन की शुरुआती कीमत 18 हजार रुपये से कम हो सकती है। कंपनी ने पहले ही ये बता दिया है कि फोन 5800mAh की बैटरी और 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ...

Read more »

इस हफ्ते शनि-सूर्य मिलकर देंगे बंपर लाभ, 5 राशि वालों की लगेगी लॉटरी, पढ़ें 12 राशियों का साप्‍ताहिक राशिफलWeekly Horoscope 18-24 August 2025, Rashifal Saptahik: ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 के इस सप्ताह को विशेष बना रही है. इसके चलते यह हफ्ता कई राशियों के लिए परिवर्तन और संभावनाओं से भरा रहेगा. यह समय कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बनाने, अंतर्दृष्टि से निर्णय लेने और संबंधों को गहरे करने का है.

Read more »

भास्कर अपडेट्स: मुंबई की 24 मंजिला बिल्डिंग में आग; एक महिला की मौत, 18 लोग घायलमैतेई संगठन अरंबाई तेंगगोल ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार और दो प्रमुख कुकी-जो समूहों के बीच फिर से तय शर्तों पर हुआ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौता मणिपुर में शांति लाने की दिशा में एक अहम कदम है। वहीं, कुकी-जो समुदाय के दो

Read more »