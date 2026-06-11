बिहार के पूर्वी चंपारण में खूनी संघर्ष: मामूली विवाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी फरार

पूर्वी चंपारण के मधुबन क्षेत्र के गुलाब खां गांव में आपसी रंजिश और विवाद के कारण 21 वर्षीय शाह फहद खां की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी फरहान अभी भी फरार है।

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से एक बेहद हृदयविदारक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुलाब खां गांव में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस खूनी वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय निवासियों के बीच डर का माहौल व्याप्त है। मृतक की पहचान 21 वर्षीय शाह फहद खां के रूप में हुई है, जो गांव के ही निवासी पप्पू खां के पुत्र थे। फहद एक युवा और ऊर्जावान युवक थे, लेकिन एक मामूली विवाद और आपसी रंजिश ने उनकी जीवनलीला समाप्त कर दी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कैसे छोटी-छोटी बातें और क्रोध इंसानी दिमाग पर हावी होकर किसी को भी अपराध ी बना सकते हैं। घटना की विस्तृत पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पता चलता है कि मृतक शाह फहद और आरोपी युवक फरहान के बीच पिछले कुछ समय से जान-पहचान थी और वे एक-दूसरे के साथ समय बिताते थे। बताया जा रहा है कि वारदात से ठीक एक दिन पहले इन दोनों ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर एक पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और कहासुनी हुई थी। हालांकि, उस समय मौजूद अन्य साथियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था और दोनों अपने-अपने घरों की ओर लौट गए थे। लेकिन मन में बसी कड़वाहट और गुस्से की आग अभी शांत नहीं हुई थी, जो आधी रात को एक भयानक रूप ले चुकी थी। देर रात करीब 12 बजे जब पूरा गांव नींद की आगोश में था, तभी फहद और फरहान दोबारा घर से बाहर निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उनके बीच फिर से विवाद शुरू हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी फरहान ने अपना आपा खो दिया। उसने अचानक अपने पास मौजूद एक तेज धार वाले चाकू से फहद पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। फहद ने अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया और जोर-जोर से शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के घरों में सो रहे ग्रामीण जाग गए और मौके की ओर दौड़े। जब ग्रामीणों ने देखा कि फरहान चाकू से फहद को गोद रहा है, तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और फहद को बचाने का प्रयास किया। इस बीच, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी फरहान और उसके साथी इकराम को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। खून से लथपथ फहद को बचाने के लिए ग्रामीण और परिजन उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अस्पताल पहुँचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ गया। फहद की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर, मुख्य आरोपी फरहान ने मौके का फायदा उठाया और ग्रामीणों की पकड़ से छूटकर अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी और उनके परिवार के बीच लंबे समय से कुछ अनबन चल रही थी, जिसका परिणाम इस खूनी वारदात के रूप में सामने आया है। सूचना मिलते ही मधुबन थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटना स्थल पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है ताकि मौत के सही कारणों और चोटों की गहराई का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल से गहन जांच की है और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि फरार मुख्य आरोपी फरहान के ठिकाने का पता लगाया जा सके। पुलिस प्रशासन का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के बीच बढ़ते गुस्से और अपराध की प्रवृत्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से एक बेहद हृदयविदारक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुलाब खां गांव में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस खूनी वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय निवासियों के बीच डर का माहौल व्याप्त है। मृतक की पहचान 21 वर्षीय शाह फहद खां के रूप में हुई है, जो गांव के ही निवासी पप्पू खां के पुत्र थे। फहद एक युवा और ऊर्जावान युवक थे, लेकिन एक मामूली विवाद और आपसी रंजिश ने उनकी जीवनलीला समाप्त कर दी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कैसे छोटी-छोटी बातें और क्रोध इंसानी दिमाग पर हावी होकर किसी को भी अपराधी बना सकते हैं। घटना की विस्तृत पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पता चलता है कि मृतक शाह फहद और आरोपी युवक फरहान के बीच पिछले कुछ समय से जान-पहचान थी और वे एक-दूसरे के साथ समय बिताते थे। बताया जा रहा है कि वारदात से ठीक एक दिन पहले इन दोनों ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर एक पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और कहासुनी हुई थी। हालांकि, उस समय मौजूद अन्य साथियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था और दोनों अपने-अपने घरों की ओर लौट गए थे। लेकिन मन में बसी कड़वाहट और गुस्से की आग अभी शांत नहीं हुई थी, जो आधी रात को एक भयानक रूप ले चुकी थी। देर रात करीब 12 बजे जब पूरा गांव नींद की आगोश में था, तभी फहद और फरहान दोबारा घर से बाहर निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उनके बीच फिर से विवाद शुरू हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी फरहान ने अपना आपा खो दिया। उसने अचानक अपने पास मौजूद एक तेज धार वाले चाकू से फहद पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। फहद ने अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया और जोर-जोर से शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के घरों में सो रहे ग्रामीण जाग गए और मौके की ओर दौड़े। जब ग्रामीणों ने देखा कि फरहान चाकू से फहद को गोद रहा है, तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और फहद को बचाने का प्रयास किया। इस बीच, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी फरहान और उसके साथी इकराम को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। खून से लथपथ फहद को बचाने के लिए ग्रामीण और परिजन उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अस्पताल पहुँचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ गया। फहद की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर, मुख्य आरोपी फरहान ने मौके का फायदा उठाया और ग्रामीणों की पकड़ से छूटकर अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी और उनके परिवार के बीच लंबे समय से कुछ अनबन चल रही थी, जिसका परिणाम इस खूनी वारदात के रूप में सामने आया है। सूचना मिलते ही मधुबन थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटना स्थल पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है ताकि मौत के सही कारणों और चोटों की गहराई का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल से गहन जांच की है और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि फरार मुख्य आरोपी फरहान के ठिकाने का पता लगाया जा सके। पुलिस प्रशासन का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के बीच बढ़ते गुस्से और अपराध की प्रवृत्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बिहार अपराध पूर्वी चंपारण हत्या मधुबन पुलिस केस चाकू से हत्या अपराधिक वारदात

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thailand Open Badminton टूर्नामेंट में सात्विक-चिराग प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, प्रणय को मिली हारसिंगल्स वर्ग में पांचवीं वरीयता प्राप्त प्रणय को हमवतन मेराबा लुवांग मेसनाम ने 21-19 21-18 से हराया। अब मेराबा का सामना डेनमार्क के मैड्स क्रिस्टोफरसेन से होगा जिन्होंने भारत के किरण जार्ज को 21-15 13-21 21-17 से मात दी। महिला सिंगल्स में अष्मिता चालिहा ने इंडोनेशिया की एस्टर नुरुमी त्रि वार्दोयो को 19-21 21-15 21-14 से हराकर दूसरे दौर में जगह...

Read more »

फिटनेस का '21-21-21' फॉर्मूला, वजन घटने के साथ डायबिटीज रिस्क भी होगा कमकॉमेडियन कपिल शर्मा के 21-21-21 फिटनेस प्लान से युवा वजन घटा रहे हैं और डायबिटीज का खतरा कम कर रहे हैं। इस प्लान में 63 दिनों में तीन चरण होते हैं जिसमें आसान एक्सरसाइज डाइट में बदलाव और बुरी आदतों को छोड़ना शामिल है। यह प्लान कामकाजी लोगों के लिए आसान है और इससे डायबिटीज व दिल की बीमारियों से बचाव होता...

Read more »

Hong Kong Open 2025: हांगकांग ओपन जीतने का सपना टूटा, फाइनल में हारे सात्विक-चिराग, चीनी जोड़ी ने दी मातSatwiksairaj Rankireddy और Chirag Shetty को HongKong Open 2025 के फाइनल में Liang Wei Keng और Wang Chang के खिलाफ 21-19, 14-21 17-21 से हार मिली.

Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகும்... கப்புனு பிடிச்சுக்கோங்க!November 21 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 5ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 21), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Read more »

இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 21, 2025): அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள்!December 21 Today Rasi Palan: இன்றைய ராசிபலன் - டிசம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை, 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Read more »

மளமளன்னு எடை குறைய..‘இதை’ மட்டும் 21 நாட்களுக்கு சாப்பிடுங்க! ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் டிப்ஸ்..21 Day Weight Loss Challenge : 21 நாட்கள் ஒரே உணவை சாப்பிட்டு வெயிட் குறைத்த நபர்..அப்படி என்ன சாப்பிட்டார்?

Read more »