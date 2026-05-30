बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर (11वीं) में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची जारी की है। चयनित छात्रों को 2 जून तक आवंटित विद्यालयों में नामांकन कराना अनिवार्य होगा। समिति की ओर से जारी सूचना के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी सभी विस्तृत जानकारी ओएफएसएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर (11वीं) में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची जारी की है। चयनित छात्रों को 2 जून तक आवंटित विद्यालयों में नामांकन कराना अनिवार्य होगा। समिति की ओर से जारी सूचना के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी सभी विस्तृत जानकारी ओएफएसएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यालयों के प्रधानाचार्य दूसरी चयन सूची के अनुसार नामांकित छात्रों की जानकारी पोर्टल पर प्रतिदिन अपडेट करेंगे। इस अपडेट की अंतिम तिथि 3 जून निर्धारित की गई है। नामांकन के बाद विद्यार्थी 'स्लाइड-अप' विकल्प के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आनलाइन आवेदन की अवधि दो जून तक है। वहीं, जिन छात्रों का चयन दूसरी सूची में किसी भी विद्यालय में नहीं हुआ है, वे नए विकल्प भर सकते हैं या पूर्व में भरे विकल्पों में दो जून तक बदलाव कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर विद्यार्थी 0612-2230009 या 0612-2230051 पर संपर्क कर सकते हैं। समिति ने सभी चयनित छात्रों को समय सीमा के भीतर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है, ताकि आगे की चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से राज्य के 10,003 शिक्षण संस्थान ( प्लस टू स्कूल ) में 11वीं कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। राज्य में 10,001 शिक्षण हैं स्थान हैं। इनसे में 11वीं में नामांकन के लिए 17.

50 लाख सीटें निर्धारित हैं। राज्य के शिक्षण संस्थानों में 11वीं में नामांकन के लिए जितनी सीटें निर्धारित हैं और बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आइसीएसई बोर्ड के छात्रों ने 10वीं की परीक्षा पास की है उस हिसाब से निर्धारित सीटों के अनुरूप तीन 59 हजार 776 सीटें खाली रह सकती हैं। इस बार बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में इस वर्ष 12 लाख 35 हजार 744 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इसी तरह सीबीएसई 10वीं में डेढ़ लाख और आइसीएसई में चार हजार के करीब 10वीं में सफल हुए। परीक्षा समिति का मानना है कि अन्य बोर्ड 10वीं पास किए एक लाख के करीब विद्यार्थी बिहार बोर्ड के शिक्षण संस्थानों में नामांकन लेते हैं। बिहार बोर्ड कहा है कि मैट्रिक परीक्षा पास किए सभी विद्यार्थी प्लस टू में नामांकन हो यही लक्ष्य है





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