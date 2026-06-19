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बिहार में महिला के साथ गैंग रेप, पति ने बताया कि बदमाशों ने गोली, पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा निकाला

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बिहार में महिला के साथ गैंग रेप, पति ने बताया कि बदमाशों ने गोली, पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा निकाला
बिहारगैंग रेपमहिला
📆19-06-2026 10:08:00
📰BBC News Hindi
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बिहार में एक महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है. महिला के पति ने बताया कि बदमाशों ने उनकी पत्नी के शरीर पर ब्लेड मार दिया और फिर उन्होंने उनकी पत्नी को पीटने लगे. महिला ने कहा, 'फिर बदमाशों ने बारी-बारी से मेरा रेप किया. उन्होंने मेरे शरीर पर ब्लेड मार दिया और फिर मुझे पीटने लगे. मैं बेहोश हो गई. मैं टॉयलेट में पड़ी थ.'

बिहार में एक महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है. महिला के पति ने बताया कि 11 जून की रात करीब साढ़े ग्यारह बजे उनकी पत्नी घर में बने टॉयलेट में गई थी.

तभी पांच बदमाशों ने घर में सोए उनके पति का रूम बाहर से बंद कर दिया. टॉयलेट से निकलते ही उन बदमाशों ने उनकी पत्नी को पकड़ लिया. बदमाशों ने बारी-बारी से उनकी पत्नी का रेप किया और उनके शरीर पर ब्लेड मार दिया. फिर उन्होंने उनकी पत्नी को पीटने लगे और वह बेहोश हो गई.

महिला ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बात करते हुए कहा, '11 जून को रात करीब साढ़े ग्यारह बजे मैं घर में ही बने टॉयलेट में गई थी. तभी पांच बदमाशों ने घर में सोए मेरे पति का रूम बाहर से बंद कर दिया. टॉयलेट से निकलते ही उन बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया.

' महिला ने कहा, 'फिर बदमाशों ने बारी-बारी से मेरा रेप किया. उन्होंने मेरे शरीर पर ब्लेड मार दिया और फिर मुझे पीटने लगे. मैं बेहोश हो गई. मैं टॉयलेट में पड़ी थी.

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मैंने पड़ोसी को फ़ोन कर गेट खुलवाया. पत्नी की हालत देखकर मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उसे तुरंत अस्पताल ले गया. हम लोग बरौनी अस्पताल गए. हमें वहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

' पति ने कहा, 'वहां उनका इलाज किया गया लेकिन पत्नी के शरीर के अंदरूनी हिस्से में तेज़ दर्द हो रहा था. उस दौरान मेडिकल हुआ. मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा कि पत्नी के साथ गैंग रेप हुआ है, इस वजह से दर्द हो रहा है. हम घर चले आए.

लेकिन दर्द लगातार बना रहा तो 17 जून को फिर सदर अस्पताल पहुंचे. वहां जांच के दौरान गुप्तांग से गोली, पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा निकाला गया. पत्नी को अभी भी दर्द है.

' बिहार के बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष ने कहा, 'घटना की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है. फ़रार अभियुक्तों को गिरफ़्तार करने के लिए तलाशी अभियान चल रहा है.

' चकिया थाना प्रभारी राजीव कुमार रंजन ने कहा, 'पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई कर रही है. घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ़्तार करते हुए स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा.

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बिहार गैंग रेप महिला बदमाश पुलिस जांच

 

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