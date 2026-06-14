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बिहार भरतीय क्रिकेटरों को लेवल-9 की सरकारी नौकरी देगी, खेल विभाग का बड़ा ऐलान

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बिहार भरतीय क्रिकेटरों को लेवल-9 की सरकारी नौकरी देगी, खेल विभाग का बड़ा ऐलान
बिहार खेल नौकरीमेडल लाओ नौकरी पाओ योजनाभारतीय क्रिकेटर सरकारी नौकरी
📆14-06-2026 20:51:00
📰Dainik Jagran
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बिहार सरकार ने भारतीय कुरु-वरिष्ठ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की योजना बनाई है। खेल विभाग ने 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के तहत इन खिलाड़ियों को लेवल-9 की पदों में रखने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त राज्य में कई अन्य खेल पहलियों का विस्तार किया जाएगा जिनमें 5,266 खेल मैदानों का निर्माण, आयु-उपयुक्त योग प्रशिक्षण और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम भी जल्द पूरा होने वाला है। साथ ही बालू खनन पर 4 महीने की रोक के बाद अब अनियमित खनन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

बिहार सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में एक बड़ा पहल करने का विस्तार वrils किया गया है। अब भारतीय पुरुष और महिला वरिष्ठ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। खेल विभाग ने 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के तहत इन खिलाड़ियों को शामिल करने की योजना बनाई है। यह प्रस्ताव स्वीकृत होने पर ऐसे खिलाड़ियों को लेवल-9 की सरकारी नौकरियों का लाभ मिलेगा जो कि काफी प्रतिष्ठित पद है। इस तरह सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। इसके अलावा बिहार में कई अन्य क्रिकेटरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। खेल विभाग ने कई पहलियों का भी उल्लेख किया है। बिहार में पहले ही 4,818 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 17,000 शिक्षकों को विद्यालयी बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त योग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रस्तवित स्पोर्ट्स एक्शन प्लान में विद्यालयों के लिए फिजिकल लिटरेसी रिपोर्ट कार्ड, वैज्ञानिक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम, प्रशिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के प्रमाणन कार्यक्रम, फिट कैंपस चैलेंज, खिलाड़ियों एवं बच्चों के लिए एकीकृत वेलनेस पोर्टल, खेल विनिर्माण हब तथा डोपिंग संबंधी जागरूकता कार्यक्रम जैसी कई पहल शामिल हैं। ये पहलें बच्चों और युवाओं में खेल का भावना बढ़ाने और स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हैं। बिहार में क्रिकेट संबंधी निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का पवेलियन पूरा हो चुका है और शेष तीन दर्शक दीर्घाओं का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। स्टेडियम की कुल दर्शक क्षमता लगभग 40 हजार होगी। इस परियोजना के लिए वर्तमान में 1,121 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पटना स्थित बीपी सिन्हा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) माडल के तहत लगभग 114 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक एवं प्रीमियम खेल सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना की भी समीक्षा की गई। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। बिहार की कुल 8,053 पंचायतों में से 4,700 पंचायतों में 5,266 खेल मैदान पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। शेष पंचायतों में भी प्राथमिकता के आधार पर खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण युवा को खेल करने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, खिलाड़ियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कई पहल भी की जा रही हैं। बिहार सरकार ने खेल विनिर्माण हब का निर्माण भी किया है ताकि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। डोपिंग संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों में द配ांगे प्रवृत्तियों पर नियंत्रण बना सके। हाइड्रो पावर विभाग द्वारा बिहार में बालू खनन पर लगातार 4 महीने से रोक लगाई गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में खनन जारी रखने के बाद से बालू की कमी और पर्यावरणीय क्षति बढ़ने लगी है। सरकार ने इन अनियमित खनन कार्यों पर नigation करने के निर्देश दिए हैं। अब अगर कोई बिना अनुमति के खनन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने खनन नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी टीम बनाने और नियमों का कड़ी निरीक्षा करने की दिशा में आदेश दिए हैं.

बिहार सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में एक बड़ा पहल करने का विस्तार वrils किया गया है। अब भारतीय पुरुष और महिला वरिष्ठ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। खेल विभाग ने 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के तहत इन खिलाड़ियों को शामिल करने की योजना बनाई है। यह प्रस्ताव स्वीकृत होने पर ऐसे खिलाड़ियों को लेवल-9 की सरकारी नौकरियों का लाभ मिलेगा जो कि काफी प्रतिष्ठित पद है। इस तरह सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। इसके अलावा बिहार में कई अन्य क्रिकेटरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। खेल विभाग ने कई पहलियों का भी उल्लेख किया है। बिहार में पहले ही 4,818 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 17,000 शिक्षकों को विद्यालयी बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त योग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रस्तवित स्पोर्ट्स एक्शन प्लान में विद्यालयों के लिए फिजिकल लिटरेसी रिपोर्ट कार्ड, वैज्ञानिक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम, प्रशिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के प्रमाणन कार्यक्रम, फिट कैंपस चैलेंज, खिलाड़ियों एवं बच्चों के लिए एकीकृत वेलनेस पोर्टल, खेल विनिर्माण हब तथा डोपिंग संबंधी जागरूकता कार्यक्रम जैसी कई पहल शामिल हैं। ये पहलें बच्चों और युवाओं में खेल का भावना बढ़ाने और स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हैं। बिहार में क्रिकेट संबंधी निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का पवेलियन पूरा हो चुका है और शेष तीन दर्शक दीर्घाओं का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। स्टेडियम की कुल दर्शक क्षमता लगभग 40 हजार होगी। इस परियोजना के लिए वर्तमान में 1,121 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पटना स्थित बीपी सिन्हा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) माडल के तहत लगभग 114 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक एवं प्रीमियम खेल सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना की भी समीक्षा की गई। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। बिहार की कुल 8,053 पंचायतों में से 4,700 पंचायतों में 5,266 खेल मैदान पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। शेष पंचायतों में भी प्राथमिकता के आधार पर खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण युवा को खेल करने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, खिलाड़ियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कई पहल भी की जा रही हैं। बिहार सरकार ने खेल विनिर्माण हब का निर्माण भी किया है ताकि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। डोपिंग संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों में द配ांगे प्रवृत्तियों पर नियंत्रण बना सके। हाइड्रो पावर विभाग द्वारा बिहार में बालू खनन पर लगातार 4 महीने से रोक लगाई गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में खनन जारी रखने के बाद से बालू की कमी और पर्यावरणीय क्षति बढ़ने लगी है। सरकार ने इन अनियमित खनन कार्यों पर नigation करने के निर्देश दिए हैं। अब अगर कोई बिना अनुमति के खनन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने खनन नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी टीम बनाने और नियमों का कड़ी निरीक्षा करने की दिशा में आदेश दिए हैं

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बिहार खेल नौकरी मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना भारतीय क्रिकेटर सरकारी नौकरी राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बिहार खेल मैदान

 

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