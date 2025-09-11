बिहार एसआईआर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधार कार्ड को पहचान का प्रमाण मान्य

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बीच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने अंततः आधार कार्ड को पहचान का प्रमाण स्वीकार करने का फैसला किया है. इस निर्णय से लगभग 65 लाख लोगों को अपनी नामों को दर्ज करने में मदद मिलेगी जो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सूची से हटा दिए गए थे.

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) की घोषणा के पूरे 77 दिन बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपने कड़े प्रतिरोध के बावजूद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किया है कि वे संशोधित मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को स्वीकार करें. मालूम हो कि इस बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से लगभग 65 लाख लोगों के नाम को हटाया गया है.

इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने अनेक बार आधार को इस प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर सुझाव दिए हैं. उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव द्वारा चुनावी राज्य बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस संबंध में आदेश दिए थे. इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 9 सितंबर को आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में 94% कवरेज वाले आधार को भी प्रमाण पत्र के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया हो. इससे पहले 10 जुलाई को मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद से अदालत ने चुनाव आयोग सेइस मामले पर 14 अगस्त को भी सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बार फिर चुनाव आयोग से आधार को शामिल करने का अनुरोध किया था और उसे अपनी वेबसाइट पर मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था. 22 अगस्त को अदालत ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह बाहर रह गए मतदाताओं को आधार कार्ड या 11 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपने दावे ऑनलाइन या भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति दे.वहीं, दूसरी ओर 10 जुलाई से चुनाव आयोग ने अदालत में अपने हलफनामों में आधार को शामिल करने का बार-बार विरोध किया.ने पहले बताया था कि आधार को स्वीकार करने के चुनाव आयोग के विरोध ने पहचान पत्र पर उसके भ्रम और उसके परिणामस्वरूप ढुलमुल रवैये को उजागर किया है. आइए देखते हैं कि चुनाव आयोग ने आधार को शामिल करने का कैसे विरोध किया, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम से उसे इसे शामिल करने के लिए मजबूर नहीं किया गया: 10 जुलाई: सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से दस्तावेजों की सूची में आधार को शामिल करने पर विचार करने को कहाको जब सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के लिए पहली बार सूचीबद्ध किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को स्वीकार करने पर विचार करने को कहा. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से आधार कार्ड को सूची से बाहर रखने के मुद्दे पर सवाल पूछे और महत्वपूर्ण बात यह कही कि चुनाव आयोग का किसी व्यक्ति की नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है और यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है. अदालत ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में जिन 11 दस्तावेजों की सूची सूचीबद्ध की थी, उन्हें संपूर्ण नहीं बताया गया था, इसलिए आधार पर विचार किया जाना चाहिए. अदालत ने कहा था, ‘…हमारी प्रथम दृष्टया राय में चूंकि यह सूची संपूर्ण नहीं है, इसलिए यह न्याय के हित में होगा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड पर भी विचार करे.’21 जुलाई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि वह आधार, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड पर विचार नहीं कर सकता – जैसा कि शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया था. आधार कार्ड के संदर्भ में चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया कि ये कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं और इसलिए इन्हें उन 11 दस्तावेज़ों में शामिल नहीं किया जा सकता, जिन्हें तब ‘उदाहरण के लिए और संपूर्ण नहीं’ बताया गया था.इसमें कहा गया, ‘दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति जो किसी लाभ का दावा करना चाहता है, वह आधार कार्ड का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकता है कि वह वही है जो वह होने का दावा करता है.’ आयोग ने यह भी कहा कि आधार नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल अन्य दस्तावेज़ों के पूरक के रूप में किया जा सकता है. इसमें कहा गया, ‘आधार को गणना फॉर्म में दिए गए 11 दस्तावेज़ों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनुच्छेद 326 के तहत पात्रता की जांच में मदद नहीं करता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पात्रता साबित करने के लिए आधार का इस्तेमाल अन्य दस्तावेज़ों के पूरक के रूप में नहीं किया जा सकता.’ उसी सप्ताह बाद में अपने जवाबी हलफनामे में एडीआर ने कहा कि यह तथ्य कि आधार कार्ड स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जारी करने के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़ों में से एक है – जो चुनाव निकाय द्वारा सूचीबद्ध 11 दस्तावेज़ों में से तीन हैं. चुनाव आयोग द्वारा तत्काल एसआईआर आदेश के तहत आधार (जो सबसे व्यापक रूप से मान्य दस्तावेज़ है) को अस्वीकार करना ‘स्पष्ट रूप से बेतुका’ बनाता ह





