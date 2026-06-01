बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है। बीएसआरटीसी ने 1 जून से अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है। बीएसआरटीसी ने 1 जून से अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा। बीएसआरटीसी ने 5-15% तक की वृद्धि की। बिहार में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को सोमवार से अधिक किराया चुकाना होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ( बीएसआरटीसी ) ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दरें एक जून से लागू होंगी। किराया वृद्धि का असर राज्य के विभिन्न जिलों के बीच संचालित साधारण, एक्सप्रेस तथा वातानुकूलित बस सेवाओं पर पड़ेगा। निगम के अधिकारियों के अनुसार डीजल की बढ़ती कीमत, वाहनों के रखरखाव पर बढ़ रहे खर्च, स्पेयर पार्ट्स की महंगाई तथा परिचालन लागत में लगातार वृद्धि को देखते हुए किराया संशोधन आवश्यक हो गया था। लंबे समय से किराये में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था, जिसके कारण निगम को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था के तहत विभिन्न श्रेणी की बसों के किराये में औसतन पांच से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, अलग-अलग रूट और बसों की श्रेणी के अनुसार बढ़ी हुई दरों में अंतर रहेगा। निगम ने सभी बस अड्डों, टिकट काउंटरों को सूची उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अभी तक सिटी बसों की संशोधित किराया सूची जारी नहीं की गई है.
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है। बीएसआरटीसी ने 1 जून से अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा। बीएसआरटीसी ने 5-15% तक की वृद्धि की। बिहार में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को सोमवार से अधिक किराया चुकाना होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दरें एक जून से लागू होंगी। किराया वृद्धि का असर राज्य के विभिन्न जिलों के बीच संचालित साधारण, एक्सप्रेस तथा वातानुकूलित बस सेवाओं पर पड़ेगा। निगम के अधिकारियों के अनुसार डीजल की बढ़ती कीमत, वाहनों के रखरखाव पर बढ़ रहे खर्च, स्पेयर पार्ट्स की महंगाई तथा परिचालन लागत में लगातार वृद्धि को देखते हुए किराया संशोधन आवश्यक हो गया था। लंबे समय से किराये में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था, जिसके कारण निगम को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था के तहत विभिन्न श्रेणी की बसों के किराये में औसतन पांच से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, अलग-अलग रूट और बसों की श्रेणी के अनुसार बढ़ी हुई दरों में अंतर रहेगा। निगम ने सभी बस अड्डों, टिकट काउंटरों को सूची उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अभी तक सिटी बसों की संशोधित किराया सूची जारी नहीं की गई है
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