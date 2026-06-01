Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की

समाचार News

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की
बिहार राज्य पथ परिवहन निगमबीएसआरटीसीकिराये में वृद्धि
📆01-06-2026 01:13:00
📰Dainik Jagran
61 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 53%

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है। बीएसआरटीसी ने 1 जून से अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है। बीएसआरटीसी ने 1 जून से अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा। बीएसआरटीसी ने 5-15% तक की वृद्धि की। बिहार में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को सोमवार से अधिक किराया चुकाना होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ( बीएसआरटीसी ) ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दरें एक जून से लागू होंगी। किराया वृद्धि का असर राज्य के विभिन्न जिलों के बीच संचालित साधारण, एक्सप्रेस तथा वातानुकूलित बस सेवाओं पर पड़ेगा। निगम के अधिकारियों के अनुसार डीजल की बढ़ती कीमत, वाहनों के रखरखाव पर बढ़ रहे खर्च, स्पेयर पार्ट्स की महंगाई तथा परिचालन लागत में लगातार वृद्धि को देखते हुए किराया संशोधन आवश्यक हो गया था। लंबे समय से किराये में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था, जिसके कारण निगम को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था के तहत विभिन्न श्रेणी की बसों के किराये में औसतन पांच से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, अलग-अलग रूट और बसों की श्रेणी के अनुसार बढ़ी हुई दरों में अंतर रहेगा। निगम ने सभी बस अड्डों, टिकट काउंटरों को सूची उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अभी तक सिटी बसों की संशोधित किराया सूची जारी नहीं की गई है.

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है। बीएसआरटीसी ने 1 जून से अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा। बीएसआरटीसी ने 5-15% तक की वृद्धि की। बिहार में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को सोमवार से अधिक किराया चुकाना होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) ने अपनी बस सेवाओं के किराये में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दरें एक जून से लागू होंगी। किराया वृद्धि का असर राज्य के विभिन्न जिलों के बीच संचालित साधारण, एक्सप्रेस तथा वातानुकूलित बस सेवाओं पर पड़ेगा। निगम के अधिकारियों के अनुसार डीजल की बढ़ती कीमत, वाहनों के रखरखाव पर बढ़ रहे खर्च, स्पेयर पार्ट्स की महंगाई तथा परिचालन लागत में लगातार वृद्धि को देखते हुए किराया संशोधन आवश्यक हो गया था। लंबे समय से किराये में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था, जिसके कारण निगम को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था के तहत विभिन्न श्रेणी की बसों के किराये में औसतन पांच से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, अलग-अलग रूट और बसों की श्रेणी के अनुसार बढ़ी हुई दरों में अंतर रहेगा। निगम ने सभी बस अड्डों, टिकट काउंटरों को सूची उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अभी तक सिटी बसों की संशोधित किराया सूची जारी नहीं की गई है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी किराये में वृद्धि बस सेवाएं

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-03 13:53:55