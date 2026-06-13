बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा आज होने वाली है, जिसमें केंद्रों पर भूलकर न ले जाएं ये चीजें। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें परीक्षा के सफल संचालन के लिए बीएससीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा आज, केंद्रों में भूलकर न ले जाएं ये चीजें; प्रशासन की ओर गाइडलाइन जारी किशनगंज में मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में ब्सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया।समाहरणालय स्थित कार्यालय में शनिवार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय (गृह विभाग) तथा परिवहन विभाग में क्रमशः मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर चयन हेतु दिनांक 14 जून एवं 17 जून 2026 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिलाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों और संबंधित कर्मियों की विस्तृत ब्रीफिंग आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा आयोजन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा का संचालन पूर्ण पारदर्शिता, सतर्कता एवं अनुशासन के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा है तथा किसी भी स्तर पर की गई लापरवाही अथवा त्रुटि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों की चेकिंग, फ्रिस्किंग एवं बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न हो सके।परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन सहित अन्य निषिद्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रथम पाली में प्रातः 08:00 बजे से 09:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 01:00 बजे से 02:00 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था एवं कदाचार रोकथाम को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।यदि किसी केंद्र पर कदाचार, नियमों की अवहेलना अथवा सुरक्षा व्यवस्था में चूक पाई जाती है तो संबंधित केंद्राधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी अथवा संविदा कर्मी के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि किसी परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन पाया जाता है तो संबंधित केंद्राधीक्षक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी जफर आलम, अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार सहित विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे। बिहार विश्वविद्यालय में AEDP और वोकेशनल कोर्स के लिए आवेदन शुरू, 3 कॉलेजों के छात्र कर सकेंगे अप्ला.

बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा आज, केंद्रों में भूलकर न ले जाएं ये चीजें; प्रशासन की ओर गाइडलाइन जारी किशनगंज में मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में ब्सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया।समाहरणालय स्थित कार्यालय में शनिवार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय (गृह विभाग) तथा परिवहन विभाग में क्रमशः मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर चयन हेतु दिनांक 14 जून एवं 17 जून 2026 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिलाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों और संबंधित कर्मियों की विस्तृत ब्रीफिंग आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा आयोजन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा का संचालन पूर्ण पारदर्शिता, सतर्कता एवं अनुशासन के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा है तथा किसी भी स्तर पर की गई लापरवाही अथवा त्रुटि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों की चेकिंग, फ्रिस्किंग एवं बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न हो सके।परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन सहित अन्य निषिद्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रथम पाली में प्रातः 08:00 बजे से 09:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 01:00 बजे से 02:00 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था एवं कदाचार रोकथाम को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।यदि किसी केंद्र पर कदाचार, नियमों की अवहेलना अथवा सुरक्षा व्यवस्था में चूक पाई जाती है तो संबंधित केंद्राधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी अथवा संविदा कर्मी के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि किसी परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन पाया जाता है तो संबंधित केंद्राधीक्षक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी जफर आलम, अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार सहित विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।बिहार विश्वविद्यालय में AEDP और वोकेशनल कोर्स के लिए आवेदन शुरू, 3 कॉलेजों के छात्र कर सकेंगे अप्ला





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सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार केंद्रों में भूलकर न ले जाएं गाइडलाइन बीएससीसीटीवी निगरानी बायोमेट्रिक सत्यापन

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