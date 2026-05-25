बिहार में बार-बार सरेंडर हो रहे बालू घाटों को लेकर अब सरकार गंभीर पहल करने जा रही है। राज्य सरकार ऐसे सभी बालू घाटों के बंदोबस्त धारियों के साथ विशेष बैठक करेगी, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर किन कारणों से घाटों का संचालन बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है।
बिहार सरकार बालू घाट ों की समस्या का समाधान निकालने के लिए बंदोबस्त धारियों के साथ विशेष बैठक करेगी। इस बैठक में समस्याओं को समझकर अवैध खनन रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बिहार में बार-बार सरेंडर हो रहे बालू घाट ों को लेकर अब सरकार गंभीर पहल करने जा रही है। राज्य सरकार ऐसे सभी बालू घाट ों के बंदोबस्त धारियों के साथ विशेष बैठक करेगी, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर किन कारणों से घाटों का संचालन बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है। खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को इस दिशा में विस्तृत अध्ययन और संवाद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार विभागीय स्तर पर होने वाली इस बैठक में बंदोबस्त धारियों से सीधे उनकी समस्याएं और अनुभव साझा की जानकारी ली जाएगी। जानने के प्रयास होंगे कि बालू घाट ों के बार-बार सरेंडर होने के पीछे मुख्य वजहें क्या हैं। इसमें घाट की सुरक्षित राशि (रिजर्व प्राइस), अवैध खनन की समस्या, घाटों का आकार, परिवहन व्यवस्था, स्थानीय विवाद, पर्यावरणीय शर्तें, प्रशासनिक कठिनाइयां और आर्थिक व्यवहार्यता जैसे तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी.
बिहार सरकार बालू घाटों की समस्या का समाधान निकालने के लिए बंदोबस्त धारियों के साथ विशेष बैठक करेगी। इस बैठक में समस्याओं को समझकर अवैध खनन रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बिहार में बार-बार सरेंडर हो रहे बालू घाटों को लेकर अब सरकार गंभीर पहल करने जा रही है। राज्य सरकार ऐसे सभी बालू घाटों के बंदोबस्त धारियों के साथ विशेष बैठक करेगी, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर किन कारणों से घाटों का संचालन बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है। खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को इस दिशा में विस्तृत अध्ययन और संवाद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार विभागीय स्तर पर होने वाली इस बैठक में बंदोबस्त धारियों से सीधे उनकी समस्याएं और अनुभव साझा की जानकारी ली जाएगी। जानने के प्रयास होंगे कि बालू घाटों के बार-बार सरेंडर होने के पीछे मुख्य वजहें क्या हैं। इसमें घाट की सुरक्षित राशि (रिजर्व प्राइस), अवैध खनन की समस्या, घाटों का आकार, परिवहन व्यवस्था, स्थानीय विवाद, पर्यावरणीय शर्तें, प्रशासनिक कठिनाइयां और आर्थिक व्यवहार्यता जैसे तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी
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