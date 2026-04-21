बिहार में गर्मी का सितम जारी, दक्षिण में हीटवेव की चेतावनी तो उत्तर में बारिश के आसार

बिहार के दक्षिणी हिस्सों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तर बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 23-25 अप्रैल के बीच बारिश और तेज हवाओं की संभावना है।

बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आने वाले तीन दिनों तक भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। पारे में लगातार हो रही वृद्धि से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने स्पष्ट किया है कि अगले 72 घंटों के भीतर दक्षिणी बिहार के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इस दौरान भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने हीटवेव का

अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। लू की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। दूसरी ओर, उत्तरी बिहार के जिलों का मौसम दक्षिणी हिस्सों के विपरीत बना रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे सीमावर्ती जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आगामी 23 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश करने की संभावना है। इसका व्यापक असर 23 से 25 अप्रैल के बीच उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा। इन तीन दिनों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने के संकेत हैं, जिनकी गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह बदलाव उत्तर बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत प्रदान करेगा। सोमवार का दिन प्रदेश भर में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर गया है, जो सामान्य से अधिक है। वहीं, डेहरी का तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य में सबसे अधिक रहा। गयाजी, शेखपुरा, डुमरांव, राजगीर, अरवल और भभुआ जैसे क्षेत्रों में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को लू जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बक्सर में 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग हाइड्रेटेड रहें और आवश्यक सावधानी बरतें। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तरी भागों में गर्मी को कम करने में सहायक होगा, लेकिन दक्षिणी भाग फिलहाल भीषण गर्मी की चपेट में ही रहेंगे





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