बिहार में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे: विशेष स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लाखों गर्भवती महिलाओं को मिला लाभ

बिहार में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर राज्यव्यापी विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 1.83 लाख से अधिक महिलाओं की जांच हुई और उच्च जोखिम वाली गर्भवास्थाओं की पहचान कर उचित उपचार प्रदान किया गया।

बिहार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने अपने सफल 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को चिह्नित करने के लिए पूरे प्रदेश में एक व्यापक और विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत राज्य के कोने-कोने में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों को सक्रिय किया गया ताकि कोई भी गर्भवती महिला बुनियादी स्वास्थ्य जांच से वंचित न रहे। गुरुवार को आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में कुल 12,448 स्वास्थ्य संस्थानों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जिनमें न केवल नियमित पीएमएसएमए केंद्र शामिल थे, बल्कि 11,171 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी थे। इन शिविरों के माध्यम से कुल 1,83,542 गर्भवती महिलाओं को प्रसव-पूर्व जांच (एएनसी) की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की गईं। इस व्यापक स्तर पर किए गए आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली संभावित जटिलताओं की पहचान समय रहते हो सके, जिससे प्रसव के समय मां और शिशु दोनों की जान को सुरक्षित रखा जा सके। स्वास्थ्य शिविरों के दौरान दी गई सेवाओं का दायरा अत्यंत विस्तृत था। प्रत्येक गर्भवती महिला की गहन स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें रक्तचाप का मापन, रक्त परीक्षण और वजन की जांच जैसे बुनियादी मानक शामिल थे। इसके साथ ही विशेषज्ञों द्वारा गर्भस्थ शिशु की स्थिति और उसके विकास का सूक्ष्मता से आकलन किया गया। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पोषण की कमी और जागरूकता के अभाव में कई महिलाएं गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती हैं। शिविरों में तैनात चिकित्सकों, विशेषज्ञों, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को संतुलित आहार के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। उन्हें बताया गया कि गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व, फोलिक एसिड और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन क्यों जरूरी है। इसके अलावा, सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लाभ, नवजात शिशु की देखभाल के तरीके और स्तनपान के महत्व पर भी व्यापक काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं अपनी स्वास्थ्य स्थिति के प्रति जागरूक हों और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उच्च जोखिम वाली गर्भवास्थाओं की समय पर पहचान करना रहा। जांच के दौरान 14,506 ऐसी गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई जिन्हें चिकित्सकीय दृष्टि से उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया था। उच्च जोखिम के इन मामलों में मुख्य रूप से गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बहुत कम आयु में गर्भधारण, और पूर्व में प्रसव के दौरान हुई जटिलताओं जैसे मुद्दे शामिल थे। इन महिलाओं के लिए विशेष प्रबंधन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें से 11,708 महिलाओं का मौके पर ही आवश्यक चिकित्सकीय उपचार सुनिश्चित किया गया। वहीं, जिन 2,063 महिलाओं की स्थिति अधिक गंभीर थी, उन्हें बेहतर उपचार और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए तुरंत उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया। इसके अतिरिक्त, 3,086 महिलाओं की अल्ट्रासाउंड जांच कराई गई, जो गर्भस्थ शिशु के शारीरिक विकास और किसी भी संभावित जन्मजात विसंगति या जटिलता को पहचानने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। यह प्रणाली यह दर्शाती है कि राज्य सरकार अब केवल उपचार पर नहीं, बल्कि समय रहते पहचान और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। जून 2016 में शुरू हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने बिहार में मातृ स्वास्थ्य की तस्वीर को बदलने का काम किया है। पिछले एक दशक में 77 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह अभियान अब एक सरकारी कार्यक्रम से बढ़कर एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान ने न केवल मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद की है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वास्थ्य के प्रति एक नई चेतना भी जागृत की है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को अंतिम छोर तक ले जाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर ों का उपयोग एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व देखभाल मिले, ताकि बिहार का हर बच्चा स्वस्थ पैदा हो और हर मां सुरक्षित रहे। यह अभियान भविष्य में भी अपनी पहुंच और सेवाओं का विस्तार करता रहेगा ताकि राज्य के स्वास्थ्य संकेतकों में और अधिक सुधार लाया जा सके.

बिहार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने अपने सफल 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को चिह्नित करने के लिए पूरे प्रदेश में एक व्यापक और विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत राज्य के कोने-कोने में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों को सक्रिय किया गया ताकि कोई भी गर्भवती महिला बुनियादी स्वास्थ्य जांच से वंचित न रहे। गुरुवार को आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में कुल 12,448 स्वास्थ्य संस्थानों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जिनमें न केवल नियमित पीएमएसएमए केंद्र शामिल थे, बल्कि 11,171 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी थे। इन शिविरों के माध्यम से कुल 1,83,542 गर्भवती महिलाओं को प्रसव-पूर्व जांच (एएनसी) की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की गईं। इस व्यापक स्तर पर किए गए आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली संभावित जटिलताओं की पहचान समय रहते हो सके, जिससे प्रसव के समय मां और शिशु दोनों की जान को सुरक्षित रखा जा सके। स्वास्थ्य शिविरों के दौरान दी गई सेवाओं का दायरा अत्यंत विस्तृत था। प्रत्येक गर्भवती महिला की गहन स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें रक्तचाप का मापन, रक्त परीक्षण और वजन की जांच जैसे बुनियादी मानक शामिल थे। इसके साथ ही विशेषज्ञों द्वारा गर्भस्थ शिशु की स्थिति और उसके विकास का सूक्ष्मता से आकलन किया गया। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पोषण की कमी और जागरूकता के अभाव में कई महिलाएं गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती हैं। शिविरों में तैनात चिकित्सकों, विशेषज्ञों, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को संतुलित आहार के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। उन्हें बताया गया कि गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व, फोलिक एसिड और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन क्यों जरूरी है। इसके अलावा, सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लाभ, नवजात शिशु की देखभाल के तरीके और स्तनपान के महत्व पर भी व्यापक काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए। स्वास्थ्यकर्मियों ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं अपनी स्वास्थ्य स्थिति के प्रति जागरूक हों और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उच्च जोखिम वाली गर्भवास्थाओं की समय पर पहचान करना रहा। जांच के दौरान 14,506 ऐसी गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई जिन्हें चिकित्सकीय दृष्टि से उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया था। उच्च जोखिम के इन मामलों में मुख्य रूप से गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बहुत कम आयु में गर्भधारण, और पूर्व में प्रसव के दौरान हुई जटिलताओं जैसे मुद्दे शामिल थे। इन महिलाओं के लिए विशेष प्रबंधन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें से 11,708 महिलाओं का मौके पर ही आवश्यक चिकित्सकीय उपचार सुनिश्चित किया गया। वहीं, जिन 2,063 महिलाओं की स्थिति अधिक गंभीर थी, उन्हें बेहतर उपचार और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए तुरंत उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया। इसके अतिरिक्त, 3,086 महिलाओं की अल्ट्रासाउंड जांच कराई गई, जो गर्भस्थ शिशु के शारीरिक विकास और किसी भी संभावित जन्मजात विसंगति या जटिलता को पहचानने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। यह प्रणाली यह दर्शाती है कि राज्य सरकार अब केवल उपचार पर नहीं, बल्कि समय रहते पहचान और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। जून 2016 में शुरू हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने बिहार में मातृ स्वास्थ्य की तस्वीर को बदलने का काम किया है। पिछले एक दशक में 77 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह अभियान अब एक सरकारी कार्यक्रम से बढ़कर एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान ने न केवल मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद की है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वास्थ्य के प्रति एक नई चेतना भी जागृत की है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को अंतिम छोर तक ले जाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उपयोग एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व देखभाल मिले, ताकि बिहार का हर बच्चा स्वस्थ पैदा हो और हर मां सुरक्षित रहे। यह अभियान भविष्य में भी अपनी पहुंच और सेवाओं का विस्तार करता रहेगा ताकि राज्य के स्वास्थ्य संकेतकों में और अधिक सुधार लाया जा सके





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