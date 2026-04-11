बिहारी चूड़ा भूजा रेसिपी: शाम की चाय के लिए एक स्वादिष्ट और आसान स्नैक

बिहारी चूड़ा भूजा एक स्वादिष्ट और आसान स्नैक है जिसे शाम की चाय के साथ परोसा जा सकता है। यह बनाने में आसान है और कम समय में तैयार हो जाता है। इस रेसिपी में चूड़ा, मूंगफली और मसालों का उपयोग किया गया है। इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है।

बिहारी चूड़ा भूजा रेसिपी : अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ हल्का, कुरकुरा और स्वादिष्ट नाश्ता ढूंढ रहे हैं तो बिहारी चिवड़ा भूजा आपके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। यह बनाना बहुत आसान है और कम समय में तैयार हो जाता है। चूड़ा, मूंगफली और मसालों से बना यह स्नैक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अच्छी बात यह है कि आप इसे पहले से बनाकर कुछ दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे यह आपके लिए एक सुविधाजनक और स्वादिष्ट विकल्प बना रहता है। यह उन लोगों के लिए भी एक शानदार विकल्प है जो हल्का और स्वादिष्ट नाश्ता

पसंद करते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री आसानी से उपलब्ध होती है और इसे घर पर बनाना बेहद सरल है।\आइए जानते हैं कि बिहारी चूड़ा (चिवड़ा) भूजा कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता होती है। शुरुआत में, आपको आवश्यक सामग्री तैयार करनी होगी। सामग्री में 1 कप पोहा, ¼ कप मूंगफली, 2 चम्मच तेल, 8-10 करी पत्ते, ¼ कप हरी मटर, 6-8 काजू, ½ कप प्याज (कटा हुआ), 2 हरी मिर्च (कटी हुई), ½ छोटा चम्मच काली मिर्च, ½ छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और नमक स्वादानुसार शामिल हैं। अब, बिहारी चूड़ा भूजा बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। सबसे पहले, एक पैन में तेल गरम करें और उसमें करी पत्ते को सुनहरा होने तक फ्राई करें। फिर, काजू को भी हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करें। इसके बाद, हरी मटर को तेल में डालकर कुछ देर तक फ्राई करें। अब, चिवड़ा (पोहा) को पैन में डालें और 7-10 मिनट तक धीमी आंच पर भूनें, जब तक कि वह कुरकुरा न हो जाए। सभी सामग्री को हल्का ठंडा होने दें। एक बड़े बाउल में कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और नींबू का रस डालें। सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाएं।\अब आपका बिहारी चिवड़ा भूजा तैयार है! इसे गर्मा-गर्म चाय के साथ परोसें। यदि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो हरी मिर्च और प्याज को न डालें। नींबू का रस परोसने से ठीक पहले मिलाएं, ताकि वह ताजा रहे। यह स्नैक बच्चों और वयस्कों दोनों को पसंद आएगा। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि घर पर बनाने में भी आसान है। यह आपके घर में अचानक आने वाले मेहमानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आप इसे पार्टी या समारोह में भी परोस सकते हैं। बिहारी चूड़ा भूजा एक पारंपरिक व्यंजन है जो बिहार की संस्कृति का हिस्सा है। यह नाश्ता आपको एक अनोखा स्वाद अनुभव कराएगा। यह एक हल्का और स्वादिष्ट स्नैक है जो आपके स्वाद कलिकाओं को संतुष्ट करेगा। यह रेसिपी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो स्वादिष्ट और आसान स्नैक की तलाश में हैं। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार मसालेदार या हल्का बना सकते हैं। इस रेसिपी को आजमाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसका आनंद लें।





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बिहारी चूड़ा भूजा चिवड़ा पोहा स्नैक चाय नाश्ता रेसिपी भारतीय व्यंजन आसान रेसिपी

United States Latest News, United States Headlines