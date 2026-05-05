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बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी, 7 मई को शपथ ग्रहण

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बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी, 7 मई को शपथ ग्रहण
बिहारएनडीए सरकारमंत्रिमंडल विस्तार
📆05-05-2026 01:59:00
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बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 7 मई को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्री शपथ लेंगे। इस विस्तार में 50-50 के फॉर्मूले पर सत्ता का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें भाजपा और जदयू के मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी।

पटना: बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्री शपथ लेंगे। राज्यपाल सय्यद अता हसनैन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस विस्तार में 50-50 के फॉर्मूले पर सत्ता का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें भाजपा और जदयू के मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। बिहार में एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, हम के जीतन राम मांझी और लोजपा आर के चिराग पासवान पटना पहुंचे। जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने जदयू कोटे के दो वरिष्ठ नेताओं विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव को शपथ दिलाई थी। अब शेष 33 पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति होगी। एनडीए सूत्रों के अनुसार, जदयू ने भाजपा को सीएम का पद दे दिया है, इसलिए इस बार सरकार में भाजपा और जदयू के मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। सम्राट सरकार में 16-16 नेता मंत्रिमंडल में रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भाजपा के कोटे के 15 और जदयू कोटे के 14 मंत्री होंगे, जबकि लोजपा (आर) के दो, हम और रालोमो के पास एक-एक मंत्री होंगे। मौजूदा मंत्रिमंडल में भी दो-तीन पद खाली रखे जाएंगे। इस बीच, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद नीतीश कुमार के आवास सम्राट चौधरी पहुंचे थे। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली से निर्देश मिले थे, जिन्हें पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार के पास सम्राट चौधरी गए थे। इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.

पटना: बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्री शपथ लेंगे। राज्यपाल सय्यद अता हसनैन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस विस्तार में 50-50 के फॉर्मूले पर सत्ता का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें भाजपा और जदयू के मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। बिहार में एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, हम के जीतन राम मांझी और लोजपा आर के चिराग पासवान पटना पहुंचे। जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने जदयू कोटे के दो वरिष्ठ नेताओं विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव को शपथ दिलाई थी। अब शेष 33 पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति होगी। एनडीए सूत्रों के अनुसार, जदयू ने भाजपा को सीएम का पद दे दिया है, इसलिए इस बार सरकार में भाजपा और जदयू के मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। सम्राट सरकार में 16-16 नेता मंत्रिमंडल में रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भाजपा के कोटे के 15 और जदयू कोटे के 14 मंत्री होंगे, जबकि लोजपा (आर) के दो, हम और रालोमो के पास एक-एक मंत्री होंगे। मौजूदा मंत्रिमंडल में भी दो-तीन पद खाली रखे जाएंगे। इस बीच, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद नीतीश कुमार के आवास सम्राट चौधरी पहुंचे थे। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली से निर्देश मिले थे, जिन्हें पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार के पास सम्राट चौधरी गए थे। इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है

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बिहार एनडीए सरकार मंत्रिमंडल विस्तार सम्राट चौधरी नीतीश कुमार

 

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