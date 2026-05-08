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बिहार में लीची फसल को नुकसान की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री ने गठित किया विशेष टास्क फोर्स

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बिहार में लीची फसल को नुकसान की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री ने गठित किया विशेष टास्क फोर्स
बिहारलीची फसलकृषि मंत्री
📆08-05-2026 11:14:00
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में लीची की फसल को हुए नुकसान की जांच और किसानों को राहत देने के उपायों के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। टास्क फोर्स के सदस्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुधारात्मक उपायों के लिए सिफारिशें करेंगे।

नई दिल्ली, 8 मई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में लीची की फसल को हुए नुकसान की जांच करने और किसानों को राहत देने के उपायों के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक बयान में दी गई। गुरुवार को लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में किसानों ने केंद्रीय मंत्री को कीट के कारण लीची की फसलों को हो रहे व्यापक नुकसान के बारे में जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि टास्क फोर्स के सदस्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा और सुधारात्मक उपायों के लिए सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा 7 मई को जारी एक आदेश के अनुसार, टास्क फोर्स लीची के कीट से संबंधित वर्तमान स्थिति का आकलन करेगी और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। साथ ही फसल के नुकसान का वैज्ञानिक अध्ययन करेगी और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देगी। टास्क फोर्स किसानों के लिए आवश्यक सलाह और विस्तार गतिविधियों की सिफारिश करने के साथ-साथ राज्य और केंद्र स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेपों का भी सुझाव देगी। आदेश के अनुसार, विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों, अधिकारियों और विशेषज्ञों को मिलाकर विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक को पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आदेशानुसार, टास्क फोर्स जल्द ही बिहार के लीची उत्पादक जिलों के सबसे अधिक प्रभावित ब्लॉकों का दौरा करेगा और एक सप्ताह के भीतर कृषि मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। टास्क फोर्स के सदस्यों में बागवानी निदेशक-सह- बिहार राज्य बागवानी मिशन द्वारा नामित प्रतिनिधि, बिहार कृषि विभाग के पौध संरक्षण निदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि, डॉ.

राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के कीटविज्ञानी द्वारा नामित प्रतिनिधि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के प्रधान वैज्ञानिक (कीटविज्ञान) द्वारा नामित प्रतिनिधि और एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल हैं। पैनल में पूर्वी क्षेत्र के लिए आईसीएआर अनुसंधान परिसर और पहाड़ी और पठारी क्षेत्र के लिए कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र, रांची के वैज्ञानिक डॉ. जयपाल सिंह चौधरी, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलुरु के डॉ. एम.

संपत कुमार और आईसीएआर-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की वैज्ञानिक (कीटविज्ञान) डॉ. इप्सिता सामल भी शामिल हैं। और प्रधान वैज्ञानिक (कीटविज्ञान) डॉ.

विनोद कुमार, जो कार्य बल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस टास्क फोर्स के गठन का उद्देश्य है कि लीची की फसल को हो रहे नुकसान का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जाए और किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए प्रभावी उपायों का सुझाव दिया जाए। यह टास्क फोर्स बिहार के लीची उत्पादक जिलों में कीटों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा और फसल के नुकसान का विस्तृत अध्ययन करेगा। इसके अलावा, यह टास्क फोर्स किसानों को कीटों से बचाव के लिए आवश्यक सलाह और विस्तार गतिविधियों की सिफारिश करेगा। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्काल और दीर्घकालिक उपायों के लिए आवश्यक निर्णय लेंगे। यह टास्क फोर्स बिहार के लीची उत्पादक जिलों के सबसे अधिक प्रभावित ब्लॉकों का दौरा करेगा और एक सप्ताह के भीतर कृषि मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस टास्क फोर्स में शामिल वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम लीची की फसल को हो रहे नुकसान का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करेगी और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देगी। इस टास्क फोर्स के गठन का उद्देश्य है कि लीची की फसल को हो रहे नुकसान का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जाए और किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए प्रभावी उपायों का सुझाव दिया जाए। यह टास्क फोर्स बिहार के लीची उत्पादक जिलों में कीटों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा और फसल के नुकसान का विस्तृत अध्ययन करेगा। इसके अलावा, यह टास्क फोर्स किसानों को कीटों से बचाव के लिए आवश्यक सलाह और विस्तार गतिविधियों की सिफारिश करेगा। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्काल और दीर्घकालिक उपायों के लिए आवश्यक निर्णय लेंगे

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