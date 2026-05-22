बिहार में आईपीएल टीम होनी चाहिए? अनिल अग्रवाल ने उठाया सवाल

उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं. पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में वनडे में डबल सेंचुरी ले ली, वहीं समस्तीपुर के सबसे कम उम्र में IPL खेलने वाले खिलाड़ी बन गए. गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया की नज़रें हैं. अनिल अग्रवाल कहते हैं, 'एक बात मुझे हमेशा खलती है कि हमारे बिहार को क्रिकेट में अब भी वह नाम और पहचान क्यों नहीं मिल पा रही जिसके हम हकदार हैं.' अनिल अग्रव्हा l का कहना है कि अगर हमारे बच्चों को सही प्रेरणा और सुविधाएं मिलें, तो हमारे बिहार से बनने वाली टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी.
इस उद्योगपति का छलका दर्द, वैभव-ईशान जैसे खिलाड़ी अपने पास, IPL में बिहार की भी टीम होनी चाहिए? IPL Team Bihar : अनिल अग्रवाल कहते हैं, 'एक बात मुझे हमेशा खलती है कि हमारे बिहार को क्रिकेट में अब भी वह नाम और पहचान क्यों नहीं मिल पा रही जिसके हम हकदार हैं.
', आईपीएल अपने चरम पर है, इसकी लोकप्रियता दिनो-दिन बढ़ती जा रही है. खेल के साथ-साथ आईपीएल ने अब बिजनेस का भी बड़ा रूप ले लिया है. एक से बढ़कर एक उद्योगपति IPL में निवेश कर रहे हैं. के प्लेटफॉर्म पर ऐसे-ऐसे खिलाड़ी निखरकर सामने आ रहे हैं, जिनमें नाम से बड़े-बड़े खिलाड़ी मैदान में खौफ खाने लगे हैं.
खासकर जिस तरह से बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अपना कमाल दिखाया है. भले ही आज आईपीएल टीम में बिहार के कई खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार अभी भी क्रिकेट में बहुत पीछे है. हर कोई जानता है कि बिहार में टैलंट की कोई कमी नहीं है, फिर बिहार क्रिकेट में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? ये चिंता आम आदमी के साथ-साथ बिहार से जुड़े उद्योगपति भी जता रहे हैं
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