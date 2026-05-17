बिहार रेल नेटवर्क का विस्तार: नरकटियागंज और सिकटा को मिलीं नई मेमू ट्रेनें और मधुबनी में पुलिस प्रशासनिक फेरबदल

रेल मंत्रालय ने दरभंगा-रक्सौल और मुजफ्फरपुर-रक्सौल मेमू ट्रेनों का विस्तार किया है, वहीं मधुबनी में एसपी ने 187 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं।

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रेल यात्रियों के लिए एक अत्यंत सुखद समाचार सामने आया है। रेल मंत्रालय ने क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा यात्रियों की दैनिक आवागमन की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण मेमू ट्रेन ों के विस्तार का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत गाड़ी संख्या 63373 और 63374 के रूप में संचालित होने वाली दरभंगा-रक्सौल मेमू सवारी गाड़ी का विस्तार अब नरकटियागंज तक कर दिया गया है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए गाड़ी संख्या 63313 और 63314 मुजफ्फरपुर-रक्सौल मेमू गाड़ी के परिचालन क्षेत्र को बढ़ाकर अब इसे सिकटा तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इन विस्तारित ट्रेनों के शुभारंभ के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 मई को नरकटियागंज में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। इस गरिमामयी अवसर पर समस्तीपुर मंडल की ओर से अपर मंडल रेल प्रबंधक सन्नी सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने इस निर्णय की सराहना करते हुए बताया कि इन ट्रेनों के विस्तार से न केवल स्थानीय रेल संपर्क मजबूत होगा, बल्कि क्षेत्र के हजारों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचने में काफी सुविधा होगी। यह कदम स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार को भी गति प्रदान करेगा क्योंकि अब लोग कम समय और कम लागत में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। रेलवे के इस सकारात्मक विकास के बीच समस्तीपुर-खगड़िया रेलखंड से एक दुखद घटना भी सामने आई है। रोसड़ा रेलवे स्टेशन के समीप फाटक संख्या 17 ए और 18 सी के बीच एक युवक की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की जानकारी तब मिली जब रविवार सुबह एक स्थानीय मजदूर ने ट्रैक के किनारे शव पड़े होने की सूचना गेटमैन को दी। हालांकि, प्रशासनिक शिथिलता के कारण पुलिस और रेलकर्मियों को इस घटना की औपचारिक सूचना दोपहर बाद मिल सकी। मौके पर पहुँची पुलिस ने झाड़ियों में पड़े शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर भेज दिया है। मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है और उसने पैंट-शर्ट पहने हुए थे। पुलिस को तलाशी के दौरान मृतक की जेब से एक मोबाइल फोन मिला है, जिसके माध्यम से उसकी पहचान स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा था या कोई अन्य कारण, और पहचान होने के बाद परिजनों को सूचित किया जाएगा। यह घटना रेल सुरक्षा और तत्परता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है क्योंकि सूचना मिलने के कई घंटों बाद शव को बरामद किया गया। दूसरी ओर, मधुबनी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने एक साथ 187 पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और प्रभार में बदलाव किया है। इस व्यापक प्रशासनिक सर्जरी के तहत जिले के 41 थानों को नए अपर थानाध्यक्ष आवंटित किए गए हैं। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है। अक्सर देखा जाता है कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक तैनात रहने से अधिकारियों की कार्यशैली में शिथिलता आ जाती है, जिसे दूर करने के लिए एसपी ने यह बड़ा कदम उठाया है। नए अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता और तत्परता के साथ काम करेंगे ताकि आम जनता को पुलिस प्रशासन से बेहतर सहयोग मिल सके। इस बदलाव से जिले के पुलिस तंत्र में एक नई ऊर्जा आने की उम्मीद है और इससे स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। इन तीनों घटनाओं ने बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास, त्रासदी और प्रशासनिक सुधार की अलग-अलग तस्वीरों को पेश किया है.

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रेल यात्रियों के लिए एक अत्यंत सुखद समाचार सामने आया है। रेल मंत्रालय ने क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा यात्रियों की दैनिक आवागमन की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण मेमू ट्रेनों के विस्तार का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत गाड़ी संख्या 63373 और 63374 के रूप में संचालित होने वाली दरभंगा-रक्सौल मेमू सवारी गाड़ी का विस्तार अब नरकटियागंज तक कर दिया गया है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए गाड़ी संख्या 63313 और 63314 मुजफ्फरपुर-रक्सौल मेमू गाड़ी के परिचालन क्षेत्र को बढ़ाकर अब इसे सिकटा तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इन विस्तारित ट्रेनों के शुभारंभ के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 मई को नरकटियागंज में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। इस गरिमामयी अवसर पर समस्तीपुर मंडल की ओर से अपर मंडल रेल प्रबंधक सन्नी सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने इस निर्णय की सराहना करते हुए बताया कि इन ट्रेनों के विस्तार से न केवल स्थानीय रेल संपर्क मजबूत होगा, बल्कि क्षेत्र के हजारों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचने में काफी सुविधा होगी। यह कदम स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार को भी गति प्रदान करेगा क्योंकि अब लोग कम समय और कम लागत में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। रेलवे के इस सकारात्मक विकास के बीच समस्तीपुर-खगड़िया रेलखंड से एक दुखद घटना भी सामने आई है। रोसड़ा रेलवे स्टेशन के समीप फाटक संख्या 17 ए और 18 सी के बीच एक युवक की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की जानकारी तब मिली जब रविवार सुबह एक स्थानीय मजदूर ने ट्रैक के किनारे शव पड़े होने की सूचना गेटमैन को दी। हालांकि, प्रशासनिक शिथिलता के कारण पुलिस और रेलकर्मियों को इस घटना की औपचारिक सूचना दोपहर बाद मिल सकी। मौके पर पहुँची पुलिस ने झाड़ियों में पड़े शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर भेज दिया है। मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है और उसने पैंट-शर्ट पहने हुए थे। पुलिस को तलाशी के दौरान मृतक की जेब से एक मोबाइल फोन मिला है, जिसके माध्यम से उसकी पहचान स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा था या कोई अन्य कारण, और पहचान होने के बाद परिजनों को सूचित किया जाएगा। यह घटना रेल सुरक्षा और तत्परता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है क्योंकि सूचना मिलने के कई घंटों बाद शव को बरामद किया गया। दूसरी ओर, मधुबनी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने एक साथ 187 पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और प्रभार में बदलाव किया है। इस व्यापक प्रशासनिक सर्जरी के तहत जिले के 41 थानों को नए अपर थानाध्यक्ष आवंटित किए गए हैं। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है। अक्सर देखा जाता है कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक तैनात रहने से अधिकारियों की कार्यशैली में शिथिलता आ जाती है, जिसे दूर करने के लिए एसपी ने यह बड़ा कदम उठाया है। नए अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता और तत्परता के साथ काम करेंगे ताकि आम जनता को पुलिस प्रशासन से बेहतर सहयोग मिल सके। इस बदलाव से जिले के पुलिस तंत्र में एक नई ऊर्जा आने की उम्मीद है और इससे स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। इन तीनों घटनाओं ने बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास, त्रासदी और प्रशासनिक सुधार की अलग-अलग तस्वीरों को पेश किया है





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