Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

बिहार अस्पताल आग, मौसम चेतावनियों, अमेरिका में ईरान पर मोड़ और दिल्ली अग्निकांड पर विशेष रिपोर्ट

देश-विदेश News

बिहार अस्पताल आग, मौसम चेतावनियों, अमेरिका में ईरान पर मोड़ और दिल्ली अग्निकांड पर विशेष रिपोर्ट
बिहार अस्पताल आगमौसम चेतावनीअमेरिका ईरान सेना
📆04-06-2026 01:17:00
📰Amar Ujala
89 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल की आईसीयू में आग लगने से चार लोगों की मौट हो गई। साथ ही देश के कarious हिस्सों में मौसम खराब होने की चेतावनियाँ, अमेरिकी संसद का ईरान पर से निर्णय और दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड पर सवाल उठ रहे हैं।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की सम्स्या है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को बचाया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अस्पताल की ऊपरी मंजिल स्थित आईसीयू में लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया गया। दूसरी ओर मौसम ने भी अचानक करवट लेने का संकेत दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश की दहलीज पर है, वहीं उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की गतिविधियां तेज रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा मोड़ देखने को मिला है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई को रोकने संबंधी युद्ध शक्तियों (वॉर पावर्स) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। बुधवार को हुए मतदान में प्रस्ताव 215 के मुकाबले 208 वोटों से पारित हुआ। वहीं दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। घटनास्थल का मुआयना करने वाले लोगों के अनुसार आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि होटल के भीतर रखी कई वस्तुएं पूरी तरह नष्ट हो गईं। मृतकों, घायलों की स्थिति ने भी आग की भयावहता को उजागर किया। विशेषज्ञों का मानना है कि बंद भवन में आग तेजी से फैलने पर तापमान असामान्य रूप से बढ़ सकता है और कुछ हिस्सों में यह 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से इन्कार नहीं किया जा सकता। हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारी पर गंभीर बहस छेड़ दी है.

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की सम्स्या है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को बचाया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अस्पताल की ऊपरी मंजिल स्थित आईसीयू में लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया गया। दूसरी ओर मौसम ने भी अचानक करवट लेने का संकेत दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश की दहलीज पर है, वहीं उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की गतिविधियां तेज रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा मोड़ देखने को मिला है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई को रोकने संबंधी युद्ध शक्तियों (वॉर पावर्स) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। बुधवार को हुए मतदान में प्रस्ताव 215 के मुकाबले 208 वोटों से पारित हुआ। वहीं दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। घटनास्थल का मुआयना करने वाले लोगों के अनुसार आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि होटल के भीतर रखी कई वस्तुएं पूरी तरह नष्ट हो गईं। मृतकों, घायलों की स्थिति ने भी आग की भयावहता को उजागर किया। विशेषज्ञों का मानना है कि बंद भवन में आग तेजी से फैलने पर तापमान असामान्य रूप से बढ़ सकता है और कुछ हिस्सों में यह 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से इन्कार नहीं किया जा सकता। हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारी पर गंभीर बहस छेड़ दी है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

बिहार अस्पताल आग मौसम चेतावनी अमेरिका ईरान सेना मालवीय नगर अग्निकांड बिहार मुजफ्फरपुर

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 04:16:46