बिहार अधिकार यात्रा के लिए आरंभिक तैयारी, सुरेंद्र यादव ने लगाए मोदी-नीतीश पर हमले

राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की समीक्षा की और पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर पैसे की बदौलत भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाया. उन्होंने तेजस्वी यादव की लोकप्रियता पर भी जोर दिया.

राजद के स्थानीय सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की तैयारी की समीक्षा की. इस यात्रा की शुरुआत 16 सितंबर से जहानाबाद से होगी और इसे लेकर रिपोर्टिंग। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सभाओं में जो भीड़ होती है वह पैसों की बदौलत लाई जाती है.

वह दावा करते हुए कि तेजस्वी यादव बिहार के आइकॉन हैं और जनता उन्हें सुनने और उनकी बातों को गंभीरता से लेने के लिए आती है, उन्होंने कहा कि यदि पीएम और सीएम के कार्यक्रम में पैसा और पावर का इस्तेमाल न किया जाए तो यह भीड़ महज सैकड़ों में ही सीमित रह जाएगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ चलने वाली वोट अधिकार यात्रा में जिन जिलों में यह यात्रा नहीं पहुंची थीं वहां तेजस्वी यादव इस यात्रा के माध्यम से बिहारवासियों को जागरूक करेंगे. सुरेंद्र यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी हमला बोला और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वे हमारे अभिभावक हैं, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन चुनाव के समय बिहार का दौरा करते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र होने के बावजूद आज तक इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया. उन्होंने जेपी नड्डा को नौटंकीबाज और जुमलेबाज तक कह डाला. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और आगामी चुनाव में हर हाल में महागठबंधन की सरकार बनेगी. जनता अब मन बना चुकी है. अगली सरकार महागठबंधन की होगी.





