बिहार क्रिकेट में भ्रष्टाचार का मामला: बीसीए ने जांच कमेटी का गठन किया

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने भागलपुर के रणजी खिलाड़ी सचिन कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दो सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी को अगले सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

भागलपुर के रणजी खिलाड़ी सचिन कुमार ने जिला क्रिकेट संघ सचिव पर मैच फीस में कमीशन मांगने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने दो सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को हर हाल में अगले सात दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया गया है। जांच टीम में अजीत कुमार पांडेय (महाप्रबंधक, एंटी करप्शन यूनिट - ACU) और मनोज कुमार (ओएसडी, बीसीए) शामिल हैं। इस हाई-प्रोफाइल जांच के संबंध में भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के तमाम आला अधिकारियों को ई-मेल के जरिए आधिकारिक सूचना भी भेज दी गई है, ताकि वे जांच में सहयोग के लिए तैयार रहें। क्रिकेट गलियारों से छनकर आ रही खबरों और सूत्रों की मानें तो यह जांच कमेटी बेहद जल्द भागलपुर का रुख कर सकती है। टीम सैंडिस कंपाउंड पहुंचकर मामले से जुड़े तमाम पक्षों, पीड़ित खिलाड़ी और आरोपी अधिकारियों से आमने-सामने पूछताछ कर सकती है। इधर, बीसीए के इस कड़े रुख के बाद भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और संघ के तमाम बड़े अधिकारी फिलहाल इस विवाद को लेकर कैमरे या मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से साफ बच रहे हैं। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद बीते शुक्रवार को उस समय सुर्खियों में आया जब भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान में रणजी खिलाड़ी सचिन कुमार अचानक आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उन्होंने जिला क्रिकेट संघ के सचिव डॉ.

जयशंकर ठाकुर पर सीधे तौर पर मानसिक प्रताड़ना और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सचिन का आरोप था कि उनसे रणजी मैच फीस का आधा हिस्सा (50% कमीशन) मांगा जाता है और जब वह पैसे देने से इनकार करते हैं, तो उनके करियर और खेलने की राह में तरह-तरह की बाधाएं खड़ी की जाती हैं। एक होनहार खिलाड़ी द्वारा सैंडिस कंपाउंड जैसे मैदान पर अनशन पर बैठने और मैच फीस में कटौती के आरोपों ने बिहार क्रिकेट की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। सोशल मीडिया और मीडिया में मामला तूल पकड़ने के बाद ही बीसीए को यह बैकफुट पर आकर जांच का फैसला लेना पड़ा। अब खेल प्रेमियों से लेकर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों की नजरें बीसीए की इस जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि एंटी करप्शन यूनिट की इस रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर बड़ी गाज गिर सकती है





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बिहार क्रिकेट भ्रष्टाचार मैच फीस कमीशन जांच कमेटी

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