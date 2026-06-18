राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के डीजीपी और नालंदा के एसपी को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया है। मामला जिले के मघड़ा भगदड़ मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें आठ महिलाओं की मौत हो गई थी।
बिहार के डीजीपी और नालंदा के एसपी को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। मामला जिले के मघड़ा भगदड़ मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें आठ महिलाओं की मौत हो गई थी। आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी ) एवं नालंदा के पुलिस अधीक्षक ( एसपी ) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने जानना चाहा है कि हादसे के बाद प्रशासन द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। आयोग को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मां शीतला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। शिकायतकर्ता अधिवक्ता ब्रजेश कुमार का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और आठ श्रद्धालु महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। कई अन्य लोग भी घायल हुए थे। शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के समय राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों का बड़ा हिस्सा अन्यत्र व्यस्त था। इसके कारण मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं हो सकी। शिकायतकर्ता ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.
बिहार के डीजीपी और नालंदा के एसपी को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। मामला जिले के मघड़ा भगदड़ मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें आठ महिलाओं की मौत हो गई थी। आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एवं नालंदा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने जानना चाहा है कि हादसे के बाद प्रशासन द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। आयोग को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मां शीतला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। शिकायतकर्ता अधिवक्ता ब्रजेश कुमार का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और आठ श्रद्धालु महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। कई अन्य लोग भी घायल हुए थे। शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के समय राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों का बड़ा हिस्सा अन्यत्र व्यस्त था। इसके कारण मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं हो सकी। शिकायतकर्ता ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है
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