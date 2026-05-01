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बिहार विधान परिषद चुनाव: नीतीश कुमार की खाली सीट पर उपचुनाव कब, दीपक प्रकाश का क्या होगा?

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बिहार विधान परिषद चुनाव: नीतीश कुमार की खाली सीट पर उपचुनाव कब, दीपक प्रकाश का क्या होगा?
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📆01-05-2026 03:58:00
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बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार की खाली सीट और जून में खाली होने वाली 9 सीटों पर चुनाव के लिए एनडीए और अन्य दलों की गणना चल रही है। बीजेपी ने मंगल पांडेय की सीट पर सूर्य कुमार शर्मा को उतारा है, जबकि नीतीश कुमार की सीट पर उपचुनाव के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, नीतीश कुमार की सीट पर जून में होने वाले नियमित चुनावों के साथ उपचुनाव हो सकता है। इस चुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं।

पटना: बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर एक नया चर्चा का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई उनकी सीट और जून में खाली होने वाली 9 अन्य सीटों के चुनाव को लेकर राजनीति क दल गणना कर रहे हैं। बीजेपी ने मंगल पांडेय की खाली हुई सीट पर उपचुनाव के लिए सूर्य कुमार शर्मा को मैदान में उतारा है, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार की खाली सीट पर चुनाव कब होगा और कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का क्या होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार, नीतीश कुमार की खाली सीट पर अलग से उपचुनाव करने के बजाय इसे जून में होने वाले नियमित चुनावों के साथ संपन्न कराया जा सकता है। जून 2026 में बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा की सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों पर चुनाव एक साथ कराए जाने की प्रबल संभावना है। बिहार विधानसभा में वर्तमान सीटों के समीकरण को देखते हुए, 9 सीटों पर होने वाले चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, जिससे उपचुनाव वाली सीटों पर उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, 9 सीटों में से 7 सीटें एनडीए के पाले में जाती दिख रही हैं। गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार की खाली हुई उपचुनाव वाली सीट जेडीयू के पास रहने की संभावना है। वहीं, एनडीए दीपक प्रकाश का भी सेट करेगी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री बने थे, इसलिए एक सीट उनके लिए कन्फर्म मानी जा रही है। हालांकि, यह सीट किसकी होगी, यह अभी तय नहीं है। जीतन राम मांझी की 'हम' पार्टी ने एक सीट की मांग की है, जिस पर उन्हें आश्वासन मिला है। वहीं, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के खाते में भी एक सीट जाने की उम्मीद है। इस चुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद में एनडीए की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके अलावा, इस चुनाव से जुड़ी सभी पार्टियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि इससे उनकी भविष्य की राजनीति क रणभूमि का आकार निर्धारित हो सकता है.

पटना: बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर एक नया चर्चा का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई उनकी सीट और जून में खाली होने वाली 9 अन्य सीटों के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल गणना कर रहे हैं। बीजेपी ने मंगल पांडेय की खाली हुई सीट पर उपचुनाव के लिए सूर्य कुमार शर्मा को मैदान में उतारा है, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार की खाली सीट पर चुनाव कब होगा और कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का क्या होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार, नीतीश कुमार की खाली सीट पर अलग से उपचुनाव करने के बजाय इसे जून में होने वाले नियमित चुनावों के साथ संपन्न कराया जा सकता है। जून 2026 में बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा की सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों पर चुनाव एक साथ कराए जाने की प्रबल संभावना है। बिहार विधानसभा में वर्तमान सीटों के समीकरण को देखते हुए, 9 सीटों पर होने वाले चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, जिससे उपचुनाव वाली सीटों पर उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, 9 सीटों में से 7 सीटें एनडीए के पाले में जाती दिख रही हैं। गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार की खाली हुई उपचुनाव वाली सीट जेडीयू के पास रहने की संभावना है। वहीं, एनडीए दीपक प्रकाश का भी सेट करेगी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री बने थे, इसलिए एक सीट उनके लिए कन्फर्म मानी जा रही है। हालांकि, यह सीट किसकी होगी, यह अभी तय नहीं है। जीतन राम मांझी की 'हम' पार्टी ने एक सीट की मांग की है, जिस पर उन्हें आश्वासन मिला है। वहीं, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के खाते में भी एक सीट जाने की उम्मीद है। इस चुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद में एनडीए की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके अलावा, इस चुनाव से जुड़ी सभी पार्टियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि इससे उनकी भविष्य की राजनीतिक रणभूमि का आकार निर्धारित हो सकता है

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