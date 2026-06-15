बिहार के पाटलीपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार परिवार को गेट खुले ही नहीं पाए

बिहार के पाटलीपुत्र स्टेशन पर एक अजीब दृश्य देखा गया, जहां एक परिवार ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन गेट खुले ही नहीं पाए। परिवार के पास कंफर्म टिकट थे, लेकिन वे ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। यह घटना सिस्टम पर सवाल उठाती है।
बिहार के पाटलीपुत्र स्टेशन पर एक अजीब दृश्य देखा गया, जहां एक परिवार ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन गेट खुले ही नहीं पाए। परिवार के पास कंफर्म टिकट थे, लेकिन वे ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। यह घटना सिस्टम पर सवाल उठाती है। प्रीमियम मानी जाने वाली ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस में परिवार को चढ़ने से रोका गया। परिवार के पास AC 2 के कंफर्म टिकट थे, लेकिन वे ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। यह घटना बिहार की व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। यह घटना देशभर की नजर में है। किस्सा बिहार के पाटलीपुत्र का है। यहां के रेलवे स्टेशन पर प्रीमियम मानी जाने वाली ट्रेन आई थी। कंफर्म टिकट वाले सामान और परिवार के साथ इसमें चढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन चढ़ ही नहीं पाए, एक साल का बच्चा गोद में रोता रहा पर सफर शुरू ही नहीं हो पाया । इस पोस्ट पर लोगों के कमेंट आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि आरपीएफ जरूरत के समय ट्रेन में होती ही नहीं है। वही एक यूजर ने लिखा है कि ये जापान नहीं है, यहां रिफंड नहीं मिलेगा। एक यूजर ने माना है कि इंडिया में कुछ बदलने वाला नहीं है। चयनिका निगम मीडिया इंडस्ट्री में पिछले 17 सालों से हैं। लाइफस्टाइल, ब्यूटी, हेल्थ, जैसे फीचर लेखों के साथ समाचार की दुनिया में करियर शुरू किया। सिटी रिपोर्टिंग में भी स्टिंग ऑपरेशन सहित कई प्रभावी लेख लिखे। कुछ दिन सिटी डेस्क का हिस्सा रहते हुए एडिटिंग में भी हाथ आजमाया। पिछले 10 सालों से फ्रीलांस काम करते हुए प्रिंट और डिजिटल मीडिया का हिस्सा रही हैं। खासतौर पर एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, टेक, रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल, ब्यूटी जैसे विषयों पर लिखा है। इनका पसंदीदा विषय रिलेशनशिप है, जिसमें पेरेंट्स और बच्चों की मानसिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने कई लेख लिखे हैं। की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं.
बिहार के पाटलीपुत्र स्टेशन पर एक अजीब दृश्य देखा गया, जहां एक परिवार ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन गेट खुले ही नहीं पाए। परिवार के पास कंफर्म टिकट थे, लेकिन वे ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। यह घटना सिस्टम पर सवाल उठाती है। प्रीमियम मानी जाने वाली ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस में परिवार को चढ़ने से रोका गया। परिवार के पास AC 2 के कंफर्म टिकट थे, लेकिन वे ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। यह घटना बिहार की व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। यह घटना देशभर की नजर में है। किस्सा बिहार के पाटलीपुत्र का है। यहां के रेलवे स्टेशन पर प्रीमियम मानी जाने वाली ट्रेन आई थी। कंफर्म टिकट वाले सामान और परिवार के साथ इसमें चढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन चढ़ ही नहीं पाए, एक साल का बच्चा गोद में रोता रहा पर सफर शुरू ही नहीं हो पाया। इस पोस्ट पर लोगों के कमेंट आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि आरपीएफ जरूरत के समय ट्रेन में होती ही नहीं है। वही एक यूजर ने लिखा है कि ये जापान नहीं है, यहां रिफंड नहीं मिलेगा। एक यूजर ने माना है कि इंडिया में कुछ बदलने वाला नहीं है। चयनिका निगम मीडिया इंडस्ट्री में पिछले 17 सालों से हैं। लाइफस्टाइल, ब्यूटी, हेल्थ, जैसे फीचर लेखों के साथ समाचार की दुनिया में करियर शुरू किया। सिटी रिपोर्टिंग में भी स्टिंग ऑपरेशन सहित कई प्रभावी लेख लिखे। कुछ दिन सिटी डेस्क का हिस्सा रहते हुए एडिटिंग में भी हाथ आजमाया। पिछले 10 सालों से फ्रीलांस काम करते हुए प्रिंट और डिजिटल मीडिया का हिस्सा रही हैं। खासतौर पर एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, टेक, रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल, ब्यूटी जैसे विषयों पर लिखा है। इनका पसंदीदा विषय रिलेशनशिप है, जिसमें पेरेंट्स और बच्चों की मानसिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने कई लेख लिखे हैं। की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं
बिहार पाटलीपुत्र ट्रेन चढ़ने गेट खुले ही नहीं पारिवार कंफर्म टिकट सफर शुरू ही नहीं हो पाया