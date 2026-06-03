बिहार कैबिनेट की मुख्य मंजूरियां: मुक्त स्वास्थ्य सेवा की आय सीमा बढ़ाई, कौशल विकास के लिए नए पद, अनाज भंडारण और मत्स्य पार्क परियोजनाओं को मंजूरी

बिहार कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत मुक्त स्वास्थ्य सेवा के लिए वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई। इसके साथ ही बिहार बाल विकास सेवा नियमावली में संशोधन, कौशल विकास मिशन के लिए 19 नए पदों की स्थापना, अनाज भंडारण साइलो और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

बिहार में अब 4 लाख रुपये कमाने वालों का भी होगा मुक्त चिकित्सा सहायता, क्योंकि बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये से 4 लाख रुपये कर दिया है। इस निर्णय को मुख्यमंत्री चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों के साथ मंजूरी दी गई। पहले इस योजना का लाभ केवल उन मरीजों को मिलता था जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.

5 लाख रुपये तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दिया गया है। इस से गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों पर उपचार का आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने कहा कि बढ़ी हुई आय सीमा के कारण अधिक जरूरतमंद परिवारों को इलाज के लिए अनुदान उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 को स्वीकृति दी है। इस नियमावली के अनुसार जिन्हें पहले नियमित महिला पर्यवेक्षिकाओं की प्रोन्नति से भरा जाता था, परंतु पर्याप्त संख्या में नियमित महिला पर्यवेक्षिकाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण ये पद लंबे समय से रिक्त थे। अब इन पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत बिहार कौशल विकास मिशन को और मजबूत बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने 19 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों के संचालन पर प्रतिवर्ष 2.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह निर्णय सात निश्चय -3 (2025-30) के तहत दोगुना रोजगार और दोगुनी आय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे कौशल विकास कार्यक्रमों का बेहतर संचालन होगा और युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक प्रशिक्षण मिल सकेगा। निजी क्षेत्र के लिए मेसर्स लीप एग्री लाजिस्टिक (मधुबनी) प्राइवेट लिमिटेड को राजनगर रेलवे स्टेशन के निकट परिहारपुर में 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता के अनाज भंडारण साइलो निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 83.25 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा। इस परियोजना से राज्य में आधुनिक भंडारण सुविधाएं विकसित होंगी और 109 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही मंत्रिमंडल ने भोजपुर जिले के बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 31.21 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। इससे मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, आधुनिक मत्स्य अवसंरचना विकसित होगी और मत्स्य प्रसंस्करण, व्यापार तथा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और मछुआरों व मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि होगी





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