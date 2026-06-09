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बिहार में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सरकार का आदेश

शिक्षा News

बिहार में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सरकार का आदेश
बिहारकोचिंग संस्थाननियंत्रण
📆09-06-2026 14:21:00
📰Dainik Jagran
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बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए पहल की है, जिसके तहत सभी संस्थानों को अपने छात्रों का पूरा विवरण जिला प्रशासन को देना होगा।

बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थान ों पर नियंत्रण के लिए पहल की है, जिसके तहत सभी संस्थानों को अपने छात्रों का पूरा विवरण जिला प्रशासन को देना होगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को कोचिंग संस्थान ों हेतु नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थान ों को लेकर बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत सभी कोचिंग संस्थान ों को अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों का पूरा विवरण जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने संकेत दिया है कि स्कूल और कॉलेज के निर्धारित समय के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेंगी। यह नियम केवल नियमित छात्रों पर लागू होगा। बिहार में कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का है, जो देश के प्रमुख कोचिंग हब में से एक बन चुका है। बिहार में लगभग 52.

5 प्रतिशत छात्र कोचिंग पर निर्भर हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 27 प्रतिशत है, जो शिक्षा प्रणाली की स्थिति दिखाता है। बिहार में कुल 6383 कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 1256 पटना में, 578 मुजफ्फरपुर में और 428 गया में हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने संकेत दिया है कि स्कूल और कॉलेज के निर्धारित समय के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेंगी। यह नियम केवल नियमित छात्रों पर लागू होगा। बिहार में कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का है, जो देश के प्रमुख कोचिंग हब में से एक बन चुका है। बिहार में लगभग 52.5 प्रतिशत छात्र कोचिंग पर निर्भर हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 27 प्रतिशत है, जो शिक्षा प्रणाली की स्थिति दिखाता है

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बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण सरकार का आदेश शिक्षा विभाग नियमावली

 

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