बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी किया

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 2 मई से शुरू होंगी और दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को इंटरमीडिएट और माध्यमिक विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, इंटरमीडिएट की परीक्षा एं 2 मई से 11 मई तक आयोजित की जाएंगी। जबकि मैट्रिक की परीक्षा एं 2 मई से 6 मई तक दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा: पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पाली में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्नपत्र पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा। इस दौरान छात्रों को उत्तर लिखने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षाओं का आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जाएगा, जिसमें सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले अर्थात आधा घंटा पहले करना होगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए छात्रों को सुबह 9:00 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए छात्रों को दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, जिसमें पीने के पानी, शौचालय और चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

परीक्षा कार्यक्रम की बात करें तो, इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 मई को हिंदी और जीव विज्ञान/इतिहास/अंग्रेजी विषयों के साथ शुरू होगी। 4 मई को भौतिकी, एंटरप्रेन्योरशिप, मनोविज्ञान व कृषि, म्यूजिक और हिंदी की परीक्षा होगी। 5 मई को अंग्रेजी और गणित/बिजनेस स्टडीज की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 6 मई को रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र व भूगोल, अकाउंटेंसी फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा होगी। 7 मई को समाजशास्त्र व राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी, जबकि 8 मई को गृह विज्ञान और दर्शनशास्त्र की परीक्षा होगी। अंत में, 9 और 11 मई को भाषा और व्यावसायिक विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

मैट्रिक परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, 2 मई को मातृभाषा और द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा होगी। 4 मई को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। 5 मई को गणित और अंग्रेजी की परीक्षा होगी, जबकि 6 मई को ऐच्छिक विषय और व्यावसायिक विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों से परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और सभी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित साधन का प्रयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए बोर्ड ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और उनसे कड़ी मेहनत और लगन से परीक्षा देने का आग्रह किया है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समिति का लक्ष्य है कि परीक्षाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल तरीके से आयोजित की जाएं ताकि छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिल सके। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने और सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ लाने की सलाह दी जाती है। बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसका उपयोग छात्र किसी भी प्रकार की समस्या या सहायता के लिए कर सकते हैं। परीक्षाओं के सफलतापूर्वक समापन के बाद, बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करेगा और समय पर परिणाम घोषित करने का प्रयास करेगा





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बिहार बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट मैट्रिक परीक्षा कार्यक्रम कंपार्टमेंटल 2026

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