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बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान: समाज कल्याण मंत्री से जुड़े निजी अस्पताल की बाउंड्री पर प्रशासनिक कार्रवाई

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बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान: समाज कल्याण मंत्री से जुड़े निजी अस्पताल की बाउंड्री पर प्रशासनिक कार्रवाई
अतिक्रमण हटाओ अभियानसीतामढ़ी सड़क चौड़ीिकरणडॉ. श्वेता गुप्ता
📆07-06-2026 18:22:00
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बिहार की सीतामढ़ी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता और उनके पति डॉ. वरुण कुमार से जुड़े निजी अस्पताल की बाउंड्री वॉल को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण सड़क चौड़ीिकरण परियोजना की भूमि पर अतिक्रमण के आरोप में हटाया गया। प्रशासन ने कहा कि सभी अतिक्रमणों पर समान कार्रवाई हो रही है।

बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता और उनके पति डॉ. वरुण कुमार से जुड़े निजी अस्पताल की बाउंड्री वॉल को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया.

अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था. कार्रवाई सीतामढ़ी रिंग बांध सड़क चौड़ीिकरण परियोजना के तहत की गई. प्रशासन ने कहा कि परियोजना के लिए सभी अतिक्रमणों पर समान रूप से कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई सीतामढ़ी रिंग बांध सड़क चौड़ीिकरण परियोजना के तहत रीगा अंचल क्षेत्र में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान की गई.

प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क विस्तार में बाधा बन रहे निर्माणों को हटाया, जिसमें मंत्री से जुड़े अस्पताल की बाउंड्री भी शामिल थी. प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीिकरण परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में संबंधित अस्पताल की बाउंड्री को भी हटाया गया.

हालांकि, इस मामले में मंत्री या उनके परिवार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क चौड़ीिकरण परियोजना के तहत सभी अतिक्रमणों पर समान रूप से कार्रवाई की जा रही है और अभियान आगे भी जारी रहेगा

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