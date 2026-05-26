बिहार सरकार ने परिवार के साथ अधिकारी प्रवास योजना से पर्यटन को दिया नई ऊर्जा

बिहार सरकार ने सरकारी अधिकारियों को हर तीन महीने में परिवार सहित पर्यटन स्थल पर दो दिन के प्रवास के लिए निर्देशित किया है ताकि वे स्थल की तस्वीरें, जानकारी एवं अनुभव जुटाकर पर्यटन के प्रचार एवं विकास में सहायक रिपोर्ट तैयार कर सकें। साथ ही होम-स्टे मॉडल से स्थानीय आय बढ़ाने की योजना भी शामिल है।

बिहार सरकार ने पर्यटन को नई उड़ान देने के उद्देश्य से एक अभिनव योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत राज्य के अधिकारी तथा कर्मचारी हर तीन महीने में एक बार परिवार के साथ बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल पर दो दिन का प्रवास करेंगे। इस पहल का मकसद न केवल सरकारी अधिकारी यों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराना है बल्कि इन दृश्यों को बड़े पैमाने पर प्रचारित करके पर्यटन के विकास को गति देना भी है। पिछले कुछ वर्षों से बिहार ने पर्यटन और ईको‑टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, परंतु अब यह कदम पिछले प्रयत्नों से एक कदम आगे है। योजना के तहत, अधिकारी अपनी निवासीय शहर को छोड़कर किसी अन्य जिले के पर्यटन स्थल पर परिवार सहित क्रमशः दो दिन रुकेंगे। इस दौरान वे स्थल की तस्वीरें खींचेंगे, वहाँ के इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य की जानकारी जुटाएंगे, और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट न केवल जिला पदाधिकारी को दोबारा भेजी जाएगी, बल्कि पर्यटन विभाग, पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, और कला एवं संस्कृति विभाग भी इन सूचनाओं को प्राप्त करेंगे, ताकि वे भविष्य की रणनीतियों में उनका उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार ने जिला प्रशासन और वन प्रमंडल के अधिकारियों को होम‑स्टे मॉडल तैयार करने का कार्य भी सौंपा है। इस मॉडल के माध्यम से स्थानीय समुदायों को पर्यटन में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और साथ ही पर्यटक भी बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, व्यंजन और परम्परागत आतिथ्य का वास्तविक अनुभव कर सकेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस आवर्ती प्रवास योजना से न सिर्फ पर्यटन उद्योग बल्कि स्थानीय बाजार और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान मिलेगा, जिससे राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी.

बिहार सरकार ने पर्यटन को नई उड़ान देने के उद्देश्य से एक अभिनव योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत राज्य के अधिकारी तथा कर्मचारी हर तीन महीने में एक बार परिवार के साथ बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल पर दो दिन का प्रवास करेंगे। इस पहल का मकसद न केवल सरकारी अधिकारीयों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराना है बल्कि इन दृश्यों को बड़े पैमाने पर प्रचारित करके पर्यटन के विकास को गति देना भी है। पिछले कुछ वर्षों से बिहार ने पर्यटन और ईको‑टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, परंतु अब यह कदम पिछले प्रयत्नों से एक कदम आगे है। योजना के तहत, अधिकारी अपनी निवासीय शहर को छोड़कर किसी अन्य जिले के पर्यटन स्थल पर परिवार सहित क्रमशः दो दिन रुकेंगे। इस दौरान वे स्थल की तस्वीरें खींचेंगे, वहाँ के इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य की जानकारी जुटाएंगे, और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट न केवल जिला पदाधिकारी को दोबारा भेजी जाएगी, बल्कि पर्यटन विभाग, पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, और कला एवं संस्कृति विभाग भी इन सूचनाओं को प्राप्त करेंगे, ताकि वे भविष्य की रणनीतियों में उनका उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार ने जिला प्रशासन और वन प्रमंडल के अधिकारियों को होम‑स्टे मॉडल तैयार करने का कार्य भी सौंपा है। इस मॉडल के माध्यम से स्थानीय समुदायों को पर्यटन में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और साथ ही पर्यटक भी बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, व्यंजन और परम्परागत आतिथ्य का वास्तविक अनुभव कर सकेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस आवर्ती प्रवास योजना से न सिर्फ पर्यटन उद्योग बल्कि स्थानीय बाजार और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान मिलेगा, जिससे राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी





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