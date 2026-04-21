बिहार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटे पूर्व मंत्री के कड़े फैसले, 224 कर्मचारियों का निलंबन हुआ रद्द

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक फैसलों में बड़ा बदलाव करते हुए राजस्व विभाग के 224 कर्मचारियों का निलंबन वापस ले लिया है। साथ ही, उन्होंने नगर विकास विभाग के उस विवादास्पद आदेश को भी रद्द कर दिया है जो कर्मचारियों के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबंध लगाता था।

बिहार की राजनीति में सत्ता के नए समीकरण बनते ही प्रशासनिक फैसलों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करते ही कड़े तेवर दिखाते हुए पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ा निर्णय लेते हुए उन 224 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन रद्द कर दिया है, जो पिछले ढाई महीनों से निलंबित चल रहे थे। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद तत्कालीन मंत्री विजय

कुमार सिन्हा ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। मुख्यमंत्री के इस कदम से स्पष्ट है कि सरकार अब प्रशासनिक कामकाज को गति देने के लिए नरम रुख अपनाने के पक्ष में है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव महेंद्र पाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को औपचारिक निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि विभाग का कामकाज जो महीनों से ठप पड़ा था, उसे फिर से सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। यह मामला केवल राजस्व विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार ने नगर विकास विभाग से जुड़े फैसलों में भी बड़ा यू-टर्न लिया है। इससे पूर्व विजय कुमार सिन्हा के कार्यकाल में नगर विकास विभाग ने एक विवादास्पद आदेश जारी किया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सेवा के दौरान केवल एक बार ही प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। इस नियम के उल्लंघन पर नौकरी से बर्खास्तगी तक की चेतावनी दी गई थी, जिससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों में गहरा असंतोष और भय का वातावरण व्याप्त था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस आदेश को कर्मचारी हितों के खिलाफ मानते हुए इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को अपने करियर में आगे बढ़ने की आजादी मिली है और उन्हें राहत की सांस मिली है। सम्राट चौधरी का यह निर्णय प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ राज्य के कर्मचारियों के बीच अपनी छवि को सुधारने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी का यह रुख नीतीश सरकार में बदलाव के बाद आई नई प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा है। बिहार में जनगणना जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्य और जमीन संबंधी दस्तावेजों का निपटारा पिछले कई हफ्तों से कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बाधित था। जनता को हो रही भारी परेशानियों और प्रशासनिक जटिलताओं को देखते हुए सरकार ने यह सुधारात्मक कदम उठाया है। विजय कुमार सिन्हा के समय लिए गए निर्णयों को पलटने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि सरकार जनता और सरकारी तंत्र के बीच के तनाव को कम करना चाहती है। अब राजस्व कर्मचारी काम पर लौटने की तैयारी में हैं, जिससे अंचल कार्यालयों में पेंडिंग फाइलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। कुल मिलाकर, सम्राट चौधरी की सरकार ने एक सख्त प्रशासनिक ढांचे के बजाय अब सहयोग और समन्वय की नीति को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, जो आने वाले समय में बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है





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